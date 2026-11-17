SHENZHEN, China._ La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión bilateral con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, en Shenzhen, China, donde ambos revisaron los avances del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, en el marco de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Sheinbaum Pardo dio cuenta del encuentro en su cuenta de X, donde publicó una fotografía del saludo con Carney y señaló que el plan de acción establecido hace poco más de un año registra un avance amplio.

Sostuvo que el vínculo con Canadá se mantiene en su mejor momento y que ambos gobiernos decidieron extenderlo. “Tenemos una extraordinaria relación con Canadá y acordamos ampliarla hacia el futuro”, agregó.

Previo a la reunión con el Primer Ministro de Canadá, la Presidenta se reunió en la misma sede con el Presidente de China, Xi Jinping.

El Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 fue presentado en septiembre de 2025 y sirve a ambas naciones como hoja de ruta para identificar prioridades y orientar las acciones estratégicas de la relación bilateral.

El instrumento se estructura en torno a cuatro pilares: prosperidad; movilidad, inclusión y bienestar; seguridad; y medio ambiente y sostenibilidad.

Además de esos ejes, funciona como un mecanismo complementario para dar certidumbre jurídica a las empresas de los dos países y para coordinar posturas frente a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

México y Canadá adoptaron enfoques distintos ante la agenda arancelaria del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque el resultado para ambos terminó siendo similar: las dos economías siguen enfrentando las consecuencias de esos gravámenes, con la amenaza de nuevas medidas comerciales presentes.

En ese escenario, los dos gobiernos buscan la vía para renovar el pacto trilateral y devolver previsibilidad y menores aranceles a sus economías, objetivo al que el plan bilateral pretende contribuir desde la coordinación política y empresarial.