‘Si yo viviera en La Habana, estaría preocupado’, advierte Marco Rubio tras captura de Maduro

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de origen cubano, lanzó una advertencia al régimen de Cuba al señalar que “si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado al menos un poco”, durante la conferencia de prensa en la que el Presidente Donald Trump informó sobre los ataques aéreos estadounidenses en Venezuela que facilitaron la captura del Mandatario Nicolás Maduro y de su esposa.

En la conferencia, realizada junto al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, Rubio acusó la presencia y participación cubana en la estructura de seguridad venezolana, y aseguró que el gobierno de Cuba ayudó “a proteger a Maduro, esto es bien sabido; toda su agencia de inteligencia, todo eso, estaba lleno de cubanos”.

Rubio sostuvo que la influencia cubana en Caracas fue determinante para mantener al Mandatario venezolano en el poder.

“Quiero decir, básicamente... es increíble. Esta pobre isla se apoderó de Venezuela en ciertos aspectos. Uno de los mayores problemas que tienen los venezolanos es que tienen que declarar su independencia de Cuba; básicamente intentaron colonizarla desde el punto de vista de la seguridad”, dijo.

En ese contexto, dirigió una advertencia directa al gobierno cubano:

“Así que, sí, mire, si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado al menos un poco”.

Añadió además que, como parte de las medidas económicas anunciadas por Washington, “el Presidente ya anunció hace una semana que cualquier cosa que esté sancionada, ese petróleo sancionado, no se va a permitir que llegue allá”.

Por su parte, Trump reiteró su postura crítica hacia el sistema político cubano y describió la situación de la isla como crítica.

“Bueno, Cuba es un caso interesante. Cuba, ya sabes, no está yendo muy bien en este momento. Ese sistema no ha sido muy bueno para Cuba. La gente allí ha sufrido durante muchos, muchos años”, afirmó el Mandatario durante la conferencia.

Trump anticipó que el tema cubano será parte de las conversaciones en los próximos días.

“Y creo que Cuba será algo de lo que terminaremos hablando, porque Cuba es una nación en declive ahora mismo, una nación que está fracasando muy gravemente. Y queremos ayudar a la gente de (...) es muy similar en el sentido de que queremos ayudar a la gente en Cuba, pero también queremos ayudar a las personas que fueron obligadas a salir de Cuba y que viven en este país”, señaló.

Las advertencias de Rubio se produjeron luego de que Trump confirmara, en la conferencia y posteriormente en una entrevista con The New York Post, que “muchos cubanos perdieron la vida anoche” durante el ataque estadounidense en Venezuela, asegurando que “estaban protegiendo a Maduro”.

El Presidente sostuvo que Cuba “siempre fue muy dependiente de Venezuela” y que la estrecha colaboración entre ambos gobiernos no les “salió muy bien en este caso”.

Hasta ahora, ni Estados Unidos ni Venezuela han ofrecido un balance de víctimas; Trump afirmó que no hubo estadounidenses muertos.

En tanto, el Mandatario estadounidense aseguró al Post que no contempla una acción militar contra Cuba, indicando que la isla “va a caer por su propia voluntad” debido a su crisis económica.



Con información de AFP