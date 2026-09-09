Síntomas de ansiedad: por qué el cuerpo avisa antes que la cabeza

Solemos imaginar la ansiedad como algo mental: preocupación, pensamientos que no paran. Pero lo primero que muchas personas notan es físico. Opresión en el pecho, falta de aire, el corazón acelerado sin motivo aparente. No es raro que la primera consulta por un episodio de este tipo ocurra en una sala de urgencias y no en el consultorio de un psicólogo.

Lo que hace el cuerpo cuando se activa la alarma

La ansiedad es, en origen, un sistema de alarma útil: prepara al organismo para responder a una amenaza. Se libera adrenalina, el corazón bombea más rápido, la respiración se acelera,los músculos se tensan y la digestión pasa a segundo plano. De ahí salen las molestias quela gente describe: taquicardia, mareo, sudoración, temblor, tensión en cuello y mandíbula,malestar estomacal. El problema no es que el cuerpo falle, sino que la alarma se activa sin una amenaza enfrente. Reconocer las señales que suelen confundirse con un problema físico evita meses de estudios médicos sin hallazgos para los sintomas de ansiedad.

La parte que no se ve

Alrededor de los síntomas físicos hay otros menos visibles: anticipar todo el tiempo lo que puede salir mal, dar vueltas a la misma preocupación, perder concentración, dormir mal al inicio de la noche, irritarse por cosas menores. Y uno que casi nunca se menciona en consulta porque parece sensato: la evitación. Dejar de manejar por cierta avenida, cancelar planes, posponer una llamada. Cada evitación calma a corto plazo y confirma la alarma a largo plazo. Es así como la vida se va haciendo pequeña sin que nadie lo note.

Cuándo deja de ser una respuesta normal

Sentir ansiedad antes de un examen o una entrevista es esperable. Lo que marca la diferencia es la frecuencia, la desproporción respecto al detonante y, sobre todo, la interferencia: cuando afecta el sueño, el rendimiento o los vínculos, ya no es un mal día. Antes de atribuir todos los síntomas de ansiedad a una causa emocional conviene descartar el origen médico —la tiroides, la anemia o algunas alteraciones del ritmo cardiaco producen cuadros muy parecidos—; una vez despejado eso, la terapia para la ansiedad trabaja sobre los detonantes y sobre la evitación que los sostiene.

Qué hacer con eso

Las técnicas de respiración y regulación ayudan en el momento, pero no desarman el patrón por sí solas. Los abordajes de corte cognitivo-conductual son los que cuentan con más respaldo para la ansiedad, y funcionan mejor cuanto antes se empiezan. Servicios como Niumi acercaron esa consulta a quien no tenía un psicologo ansiedad. Lo importante es no esperar a que el cuerpo tenga que gritar más fuerte.