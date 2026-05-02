Sirvan a la Iglesia como evangelizadores, no como espectadores: Papa León XIV

Servicio, pertenencia y misión: estos son los tres aspectos fundamentales que deben tener presentes quienes trabajan en la Iglesia. León XIV se lo recordó a los empleados de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), recibidos en audiencia esta mañana, 2 de mayo, junto con sus familias. En la Sala de las Bendiciones, repleto de aproximadamente ochocientas personas, el Papa expresó su gratitud por el delicado compromiso que demuestran los presentes en su vida diaria y enfatizó la importancia de trabajar con cuidado, paciencia y dedicación, incluyendo el cuidado del entorno laboral.
Son cosas sencillas, pero útiles para el bien de todos y grandiosas ante Dios. En la vida de la Iglesia, nada es insignificante si se hace con fe, con amor y con espíritu de comunión.
Para un tejido eclesial compacto
Las oficinas de la CEI, continúa el obispo de Roma, no son meras estructuras, sino más bien herramientas que ayudan a las Iglesias de Italia a estar en comunión, a estar entrelazadas en un tejido eclesial compacto.
El suyo es un “servicio al servicio”, una labor que apoya otras labores, un compromiso que posibilita la contribución de muchos, una colaboración que ayuda a las iglesias locales a anunciar la Buena Nueva, a caminar juntas y a ser una presencia viva del Señor, en este país y en el mundo.
No meras funciones, sino participación activa
León XIV subraya que el centro de este servicio no son las personas, los cargos ni los programas individuales, sino el Señor, en quien “toda actividad encuentra sentido”.
En la Iglesia, servir no es simplemente desempeñar una función, sino participar activamente, como miembros, en la vida de un cuerpo cuya cabeza es el Señor.
La importancia del sentimiento de pertenencia
De aquí surge la invitación del Papa a un sentimiento de pertenencia:
La Esposa de Cristo no puede ser servida como espectadora, sino solo con el amor de aquellos que saben que le pertenecen, en un vínculo de fe y comunión que es ante todo un don de la gracia, un don de Dios.
Una era de grandes cambios
Solo así, en efecto, las tareas cotidianas se convierten en una forma de dar forma al Evangelio y promover la unidad y la paz, con paciencia y humildad. Finalmente, León XIV centra su atención en la misión, una dimensión fundamental de la vida del pueblo de Dios, especialmente en un momento histórico de grandes cambios:
Vivimos en una época de profundos cambios: en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunicación, en la participación social, en la transmisión de la fe, incluso en Italia.
El fundamento de la misión
Pero la Iglesia, subraya el Papa, “existe para proclamar a Cristo, construyendo puentes, estableciendo vínculos, ofreciendo acogida y ayuda a todo aquel que necesite apoyo, alguien que lo escuche y amor”. De ahí el mandato confiado a los presentes:
El Señor nos pide que no nos cerremos ni tengamos miedo, sino que nos entreguemos generosamente para que el Evangelio pueda llegar e iluminar a cada mujer y a cada hombre hoy, con sus luchas, preguntas y esperanzas.
Finalmente, León XIV encomendó el rumbo de la Conferencia Episcopal Italiana y de las Iglesias locales a los santos Francisco de Asís y Catalina de Siena, patronos del país.