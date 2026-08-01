Sismo de 4.7 sacude Nápoles, Italia; al menos 21 personas resultaron heridas

Un sismo magnitud de 4.7 sacudió los Campi Flégreos, cerca de Nápoles, Italia, dejando numerosos daños materiales y al menos 21 personas con heridas leves, según los primeros reportes de autoridades.

También se registraron derrumbe de edificios deshabilitados, cortes de electricidad y la suspensión del servicio ferroviario.

Equipos de emergencia atienden la situación y evalúan las afectaciones.

El sismo tuvo su epicentro en la caldera volcánica de los Campos Flégreos y ha sido considerado como el más fuerte registrado en la región en 40 años.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales.