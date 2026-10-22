Sismo de magnitud 7.0 sacude el Tíbet y deja daños en viviendas

Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió este jueves la región autónoma del Tíbet, en China, a las 22:33 horas locales.

La agencia de prensa estatal Xinhua, que citó a autoridades locales, reportó víctimas, sin que se difundiera un balance concreto.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro a unos 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu y a 390 kilómetros al noreste de Lhasa.

El movimiento tuvo una profundidad superficial de 10 kilómetros.

El epicentro se localizó en el cantón de Maru, en el distrito de Baqen.

El gobernador adjunto del cantón, Lhawang Dagpo, precisó que el sismo se sintió con claridad en las oficinas de esa demarcación y que provocó grietas en algunos edificios, según Xinhua.

La agencia estatal reportó también derrumbes de viviendas en la zona.

Los servicios de electricidad y telecomunicaciones resultaron afectados en la capital del distrito.

La Administración Sismológica de China activó una respuesta de emergencia de nivel II tras el movimiento telúrico.

En enero de 2025, al menos 126 personas murieron por un terremoto que sacudió el distrito rural de Tingri, también en el Tíbet.