Sismo de magnitud 7.4 deja al menos 100 muertos en Colombia

Un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, dejó al menos 100 personas muertas en Colombia este 10 de agosto, además de decenas de construcciones colapsadas y numerosos heridos en el occidente del país. El sismo se registró a las 7:34 horas locales.

El departamento del Valle del Cauca contabilizó 27 personas fallecidas, según el balance de la Gobernación, cifra que no incluyó a las víctimas de Santiago de Cali, cuyo Gobierno municipal no había difundido un reporte.

Los decesos se registraron en Guadalajara de Buga, Zarzal, El Cairo, Roldanillo, Yumbo, Calima El Darién, Buenaventura, Sevilla, Florida y La Unión. Buenaventura sumó cuatro fallecidos, Sevilla cinco y Calima El Darién cuatro.

En El Cairo, cerca de 80 por ciento del territorio presentó afectaciones, mientras que en El Águila colapsó el hospital. En Zarzal se reportaron numerosos heridos y la saturación del hospital, en tanto que en Cartago fue necesario evacuar a pacientes del centro médico. La mayor afectación se concentró en Pereira.

Alejandro Eder, Alcalde de Santiago de Cali, informó que alrededor de 30 estructuras colapsaron en la ciudad, algunas con personas atrapadas entre los escombros, y solicitó apoyo de rescatistas de Bogotá y Medellín para reforzar las labores de rescate.

En Quibdó, capital de Chocó, se registraron heridos y daños de consideración, mientras que Manizales y otras ciudades reportaron afectaciones estructurales.

En Manizales colapsó parcialmente una torre de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

Varios aeropuertos suspendieron operaciones o permanecieron afectados por revisiones de seguridad.

El sismo se percibió en amplias zonas de Colombia, incluida Bogotá, y en sectores de Ecuador, Panamá y Venezuela.

El Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, llegó a Bogotá para encabezar la respuesta a la emergencia y convocó un Puesto de Mando Unificado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, desde donde coordinaría las acciones de atención para las comunidades afectadas en Chocó, el Eje Cafetero y otras zonas del país.

“No están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas”, escribió De la Espriella en su cuenta de la red social X.

Desde el Puesto de Mando Unificado, el Gobierno colombiano declaró el desastre de carácter nacional, medida que permitirá agilizar la movilización de recursos y la atención de las zonas afectadas.

La declaratoria no implicó la de emergencia económica y social, figura que otorgaría al mandatario facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley, pese a que algunos congresistas afines al Gobierno solicitaron su adopción ante la magnitud de la emergencia.

Estados Unidos, México, Israel y Brasil expresaron su solidaridad y ofrecieron asistencia. Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó que el Gobierno del Presidente Donald Trump estaba preparado para proporcionar ayuda humanitaria a Colombia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su Gobierno mantenía contacto con la Embajada de México en Bogotá y que estaba dispuesto a brindar el apoyo necesario.

Desde Brasil, el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva también manifestó su solidaridad y ofreció ayuda al nuevo Gobierno colombiano.

El Gobierno de Venezuela, que enfrentó dos terremotos en el norte de su territorio poco más de un mes atrás, expresó mediante un comunicado su solidaridad y ofreció enviar equipos de rescate y la asistencia humanitaria necesaria.

Gideon Sa'ar, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, informó en X que se comunicó con su homólogo colombiano, Omar Bula, y aseguró que su país estaba preparado para ayudar "tanto como sea necesario".

El ofrecimiento israelí ocurrió después de que la administración de De la Espriella anunciara su intención de estrechar nuevamente los vínculos con ese país.

Las autoridades colombianas mantenían labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas, por lo que el número de víctimas podría aumentar.