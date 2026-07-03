Sismos dejan 2 mil 595 muertos en Venezuela, informa Delcy Rodríguez

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó la noche del 2 de julio que los dos terremotos ocurridos el 24 de junio en el país provocaron la muerte de 2 mil 595 personas y dejaron más de 12 mil heridas, además de 189 edificios destruidos por el colapso de estructuras.

También destacó que un total de 6 mil 462 personas han sido rescatadas con vida de entre los escombros tras los sismos registrados hace más de una semana, los cuales sacudieron distintas regiones del país sudamericano y provocaron el derrumbe de edificaciones.

Según la Presidenta encargada, el procesamiento de los decesos durante la catástrofe nacional se ha llevado a cabo con la actuación especializada de organismos competentes en registros civiles, identificación de cuerpos, medicina forense y la fiscalía general.

Agregó que su Gobierno no tiene previsto habilitar fosas comunes y que los cuerpos están siendo entregados a sus familiares previo reconocimiento de identidad por parte de las instituciones involucradas.

Explicó que cada uno de los fallecidos cuenta con un expediente individual tras ser identificado mediante huellas dactilares, odontología forense y fotografías.

Más de una semana después de los sismos, las probabilidades de hallar más sobrevivientes entre los escombros de los edificios colapsados se han reducido de forma considerable, de acuerdo con equipos de rescate que continúan trabajando en las zonas afectadas.