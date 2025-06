Una persona sobrevivió al accidente del Boeing 787 de Air India con destino a Londres, Inglaterra, que se estrelló este jueves 12 de junio con 242 personas a bordo, tras haber despegado del aeropuerto de Ahmedabad, en India, según informó a la agencia francesa AFP un representante de las autoridades sanitarias locales.

”Sí, confirmamos que hubo un superviviente al que están curando [en un hospital]”, declaró Dhananjay Dwivedi, secretario principal del Departamento de Salud del Estado de Guyarati, ubicado en el noroeste de India.

Según reportes de la prensa local, el sobreviviente fue identificado como Biswas Kumar Rakesh, de 40 años, un británico-indio residente en Londres, que se encontraba en Ahmedabad visitando a su familia.

Rakesh dijo que viajó a India con su hermano, quien también iba a bordo del avión, pero sentado en una fila diferente, por lo cual no sabía si sobrevivió. “Treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo sucedió rapidísimo”, declaró Rakesh al Hinduista Times.

El hombre añadió que sufrió lesiones por impacto, incluyendo hematomas en el pecho, los ojos y los pies, pero que por lo demás estaba lúcido y consciente. En un video publicado en redes sociales, se le observó caminando por su propio pie.

”Cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, dijo Rakesh.

Más temprano, el jefe de la Policía de Ahmedabad, G.S. Malik, declaró que habían encontrado 204 cadáveres y que 41 heridos estaban siendo atendidos, tras el impacto de la aeronave contra un edificio de alojamiento de médicos.

Sin embargo, la agencia británica Reuters informó, citando a funcionarios locales, que al menos 290 personas murieron después de que un avión de Air India se estrellara poco después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad.

Entre los fallecidos se encontraban pasajeros del vuelo y personas que estaban dentro del albergue del BJ Medical College y Hospital, cuando el avión se estrelló contra dicho inmueble.

“Aproximadamente 294 murieron. Esto incluye a algunos estudiantes, ya que el avión se estrelló en el edificio donde se hospedaban”, indicó Vidhi Chaudhary, un alto funcionario de la Policía estatal, a Reuters.

Antes, Swapnil Bhalodia, de la Red de Estudiantes de Medicina de la Asociación Médica India, comentó que al menos tres estudiantes de medicina habían muerto en el accidente y otros 30 estaban heridos.

