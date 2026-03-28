SRE confirma la muerte de otro migrante mexicano bajo custodia del ICE en EU

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el 27 de marzo de 2026 el fallecimiento de un ciudadano mexicano cuya identidad no fue revelada, mientras se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en el estado de California. Con este deceso, los casos de connacionales muertos en instalaciones de esa agencia federal estadounidense desde el inicio del segundo periodo presidencial del republicano Donald Trump ascienden a 14.

Según un comunicado de la SRE, la muerte se registró durante la noche del 25 de marzo de 2026 en el mencionado centro de procesamiento. La causa del fallecimiento no ha sido esclarecida. La más reciente víctima fue trasladada a un hospital en Victorville, California, donde murió, sin que las autoridades migratorias precisaran las circunstancias del traslado.

El Consulado de México en San Bernardino, California, recibió la notificación de las autoridades del centro y activó de inmediato el protocolo consular establecido, que contempla el establecimiento de contacto con los familiares del connacional fallecido. “Dicha representación mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos”, señaló la dependencia en su comunicado.

Horas antes de que la SRE confirmara este nuevo deceso, Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la cifra de connacionales fallecidos bajo custodia del ICE en el segundo periodo presidencial del republicano Donald Trump llegaba a 13.

La SRE reiteró el llamado a las autoridades responsables para que estos casos no continúen y demandó una revisión inmediata del Centro de Procesamiento de Adelanto, al que señaló por graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia. La dependencia indicó que exigirá una investigación inmediata y exhaustiva respecto a las condiciones que derivaron en los fallecimientos, con el fin de determinar responsabilidades.

El 5 de marzo de 2026, Sheinbaum Pardo confirmó que la nota diplomática enviada al Gobierno de Estados Unidos tras el deceso de otro connacional bajo custodia del ICE fue más enérgica que en casos anteriores, dado el patrón reiterado de este tipo de muertes. La mandataria nacional precisó que el Gobierno Federal respalda a las familias de los migrantes fallecidos para presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades estadounidenses mediante apoyo legal provisto por los consulados. “De inmediato se presentó una nota diplomática y se está apoyando a la familia. La manera en la que nosotros hacemos la denuncia es a través de la familia, directamente el Consulado no lo puede hacer por asuntos legales, entonces lo que se hace es apoyar a las familias con abogados para que puedan presentar la denuncia y darle toda la continuidad”, declaró la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Sheinbaum Pardo subrayó en esa misma ocasión la postura del Gobierno de México respecto a los connacionales radicados en territorio estadounidense. “Más allá de que nuestra posición es de que a las y los mexicanos que viven allá todos son honestos, trabajan, y ayudan a la economía de Estados Unidos y pagan impuestos, más allá de esa posición y de que no estamos de acuerdo con la manera en la que se está tratando, pues evidentemente en un caso de este tipo tiene que conocerse toda la verdad”, expresó la presidenta de la República.

Según datos oficiales, en el año fiscal 2025 murieron siete mexicanos bajo custodia del ICE, la cifra anual más alta desde la fundación de esa agencia en 2003. El patrón de fallecimientos se recrudeció con el inicio del segundo mandato de Trump, durante el cual se registraron 14 decesos en un lapso considerablemente menor al de un año fiscal completo.