SRE localiza a 73 mexicanos en Venezuela; 26 serán repatriados tras sismos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el personal de la Embajada de México en Caracas y de la Cancillería estableció contacto con 73 connacionales residentes o en tránsito en Venezuela, tras los sismos que devastaron ese país el 25 de junio de 2026. Todas las personas se encontraban con buen estado de salud y en lugares seguros.

Un grupo de 26 connacionales que voluntariamente desea regresar a territorio mexicano aguardaba ser repatriado con el apoyo de vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los mismos aeronaves que trasladaron ayuda humanitaria y 250 elementos de rescate a territorio venezolano.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Sedena movilizó hacia Venezuela un agrupamiento de 261 efectivos: 240 del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional, entre quienes se encuentran médicos, camilleros, enfermeros y personal especializado en búsqueda y rescate. El contingente incluyó además 18 binomios caninos entrenados para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas, 4.4 toneladas de herramienta y equipo, y 2.7 toneladas de insumos médicos.

Adicionalmente, se envió un avión de transporte pesado C-130 Hércules cargado con ocho toneladas de medicamento y cuatro toneladas de equipo y material para actividades de rescate y salvamento.

La Cancillería reconoció públicamente el trabajo y profesionalismo del personal diplomático de la representación en Caracas, que se mantuvo a salvo mientras realizaba labores de asistencia y protección consular. La SRE informó que el número de atención para emergencias de la Embajada de México en Venezuela es el +58 412 2524675.

El doble sismo dejó hasta el 27 de junio de 2026 un saldo aproximado de mil muertos, más de 3 mil personas heridas y unas 50 mil reportadas como desaparecidas, según cifras del Gobierno venezolano encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Los hospitales públicos de La Guaira —el estado más afectado— se encontraban saturados o fuera de servicio, sin suministros médicos básicos, según Jaime Lorenzo, director de la organización Médicos Unidos de Venezuela.

El Gobierno venezolano reportó que 172 personas permanecían atrapadas bajo los escombros al momento del reporte, mientras equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países —entre ellos México, Chile, El Salvador, Colombia, Suiza y Ecuador— trabajaban en las labores de auxilio. La escasez de maquinaria pesada y la limitada presencia oficial ralentizaron las tareas en las zonas más golpeadas, donde vecinos y voluntarios retiraban escombros a mano.