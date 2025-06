SRE se disculpa con Gobierno guatemalteco, por incursión de policías chiapanecos en su territorio

La Cancillería mexicana ofreció una disculpa al Gobierno de Guatemala, por la incursión a su territorio nacional de elementos policiacos de Chiapas, miembros del grupo de élite denominado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

“La Secretaría de Relaciones Exteriores [SRE] envió hoy una nota diplomática al gobierno de Guatemala en donde expresa sus disculpas por los hechos ocurridos el pasado 8 de junio en el límite internacional a la altura del puerto fronterizo Cuauhtémoc-La Mesilla”, indicó la Cancillería mexicana, en un comunicado.

“Asimismo, reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía territorial y el derecho internacional para fortalecer los mecanismos de cooperación e incrementar la seguridad fronteriza”, agregó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció que envió una nota al Gobierno de México, dirigida a la SRE mexicana, en la que expresó su protesta por la incursión a su territorio nacional de elementos policiacos de Chiapas, miembros del grupo de élite denominado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

El Gobierno guatemalteco acusó que esta incursión se realizó “fuera de los mecanismos de coordinación de seguridad”, además de que destacó que se puso en peligro la vida de civiles. “No contribuye a las relaciones de buena vecindad entre Estados”, subrayó.

”El Ministerio de Relaciones Exteriores, en la nota diplomática, expresa su protesta por la incursión de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (Pakal) del estado de Chiapas, México, en territorio guatemalteco, señalando que esta incursión al territorio guatemalteco, en zona urbana y comercial, fue llevada a cabo fuera de los mecanismos de coordinación de seguridad entre los dos países, puso en peligro la vida de civiles, y no contribuye a las relaciones de buena vecindad entre Estados”, detalló el Gobierno de Guatemala.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores hace un llamado a las autoridades mexicanas a investigar este grave incidente para mantener la seguridad y el respeto recíproco en las zonas fronterizas, con arreglo al derecho internacional y exhorta a profundizar con urgencia la cooperación y acciones en materia de seguridad fronteriza, en el marco del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) entre ambos países”, finalizó la Cancillería guatemalteca.

El mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió sancionar a los elementos del grupo de élite denominado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, por haber cruzado a Guatemala para enfrentarse a presuntos sicarios de un grupo delictivo.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum consideró que se violentó la soberanía de Guatemala y urgió a que esto no volviera a ocurrir.

“A ver: hemos pedido y creo que de manera responsable, en coordinación con el Gobernador, no debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías, en este caso de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país, en eso no estamos de acuerdo, y esos policías deben ser sancionados”, enfatizó la mandataria nacional.

Sheinbaum Pardo mencionó que Juan Ramón de la Fuente Ramírez, titular de la SRE, ya estaba en comunicación con el Gobierno de Guatemala, para establecer un grupo de seguridad y así hubiera coordinación en ambos lados de la frontera.

“El canciller está en comunicación con el Gobierno de Guatemala para, en todo caso, hacer, como debe ser, que ya existe, pero reforzar, pues, un grupo de seguridad, que nos ayude a tener coordinación de un lado y del otro lado de la frontera”, manifestó la presidenta, quien también expresó que cada país debía trabajar en labores de seguridad en su propio territorio, por lo que urgió a que existiera coordinación sobre este tema.

“Cada quien debe trabajar en su propio territorio y establecer las formas de coordinación. Y, si hay alguna denuncia en particular, pues que se vea a este nivel de coordinación de seguridad entre los dos países”, añadió la mandataria mexicana.

Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas culpó, el 9 de junio de 2025, a elementos de Seguridad y del Ejército de Guatemala, de estar coludidos y al servicio de delincuentes.

Un día antes, policías de Chiapas, miembros del grupo de élite denominado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) -creado el 8 de diciembre de 2024, por Ramírez Aguilar-, cruzaron la frontera entre México y Guatemala, durante una persecución contra presuntos integrantes de un grupo criminal.

La balacera y persecución entre policías chiapanecos y presuntos criminales -que dejó cuatro personas muertas- comenzó después del mediodía del domingo 8 de junio de 2025, en el tramo carretero entre Ciudad Cuauhtémoc y La Mesilla, dentro del municipio chiapaneco de Frontera Comalapa, y finalizó en el municipio guatemalteco de La Democracia, en el Departamento de Huehuetenango.

En videos difundidos a través de las diversas redes sociales se detectó la presencia de unidades y elementos del Ejército guatemalteco en el área, quienes supuestamente habrían ayudado a los civiles armados a salir de la zona del enfrentamiento, aproximadamente 300 metros dentro del territorio de Guatemala.

En las imágenes se ve que un automóvil de la Policía chiapaneca quedó, en plena carretera, frente a una camioenta marca Jeep del Ejército guatemalteco, en medio de puestos callejeros, y después llegaron dos vehículos color negro que se estacionaron detrás, para intentar bajar a alguien, mientras los militares tomaron posiciones detrás de los comercios.

Un segundo vehículo de la Policía chiapaneca llegó como refuerzo para evitar que sus compañeros fueran bajados de la unidad. Un tercer automóvil Pakal salió de una calle alterna e impactó a una camioneta negra, que quedó entre otro vehículo oficial de Chiapas. Después comenzó la balacera.

“Es muy delicado que autoridades encargadas de velar por la seguridad de sus conciudadanos participen en estos actos. No es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar al servicio de la delincuencia”, advirtió Ramírez Aguilar, en un mensaje publicado en la red social Facebook, donde compartió un fragmento de un video.

“Esperamos que nuestra hermana República de Guatemala actúe con legalidad y responsabilidad con los elementos de sus corporaciones. Nosotros seguiremos aplicando la ley con firmeza y sin distinción alguna. El pueblo de Chiapas vivirá en paz”, añadió el gobernador chiapaneco.

Sin embargo, el mismo día, el titular del Ministerio de Defensa de Guatemala, Henry David Sáenz Ramos, aseguró que la decisión del Ejército de dicho país centroamericano, de no intervenir en la balacera entre elementos policiacos de Chiapas y un grupo de supuestos narcotraficantes, fue para proteger a la población.

Durante una conferencia de prensa, el mando militar dijo que el enfrentamiento entre los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y los presuntos criminales ocurrió en una zona comercial donde había muchas personas.

“Al desarrollarse la situación del intercambio de disparos, se creó un ambiente confuso, tomando la decisión de no involucrarse para evitar muertos de nuestra población civil, debido a que esta zona urbana comercial cuenta con mucha afluencia de personas del área”, aseguró Sáenz Ramos, quien también respaldó la decisión de los militares que decidieron no intervenir en la balacera, pese a que se toparon de frente con los presuntos criminales.

“Quiero ser enfático en lo siguiente, agradezco y doy todo mi apoyo a los soldados del Ejército de Guatemala, específicamente a los involucrados en la acción de ayer, por la decisión tomada. Decidieron privilegiar la vida humana de nuestros compatriotas. Nuestro deber es, ante todo, preservar la vida de los guatemaltecos”, sostuvo el titular del Ministerio de Defensa de Guatemala.

Por su parte, la vicepresidenta de Guatemala, Karin Larissa Herrera Aguilar, indicó que el incidente registrado ponía de manifiesto la complejidad de atender la seguridad, pero que su prioridad sería la seguridad de sus ciudadanos.

“Desde el primer momento, hemos estado en coordinación con el ministro de la Defensa y el ministro de Gobernación para garantizar la protección de la población y de nuestras fronteras”, expresó la vicepresidenta guatemalteca.

En tanto que Francisco José Jiménez Irungaray, titular del Ministerio de Gobernación de Guatemala, enfatizó que los señalamientos de Ramírez Aguilar, no representan la opinión del Gobierno mexicano.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario dijo que las autoridades de su país realizaban las investigaciones correspondientes a la balacera ocurrida en su territorio entre presuntos narcotraficantes y agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal de Chiapas, para dilucidar qué fue lo que pasó.

“Las fuerzas de seguridad no pueden opinar al respecto de alguien del nivel que tiene el gobernador de Chiapas, particularmente creo señalar de que tampoco es un tema de relaciones bilaterales, porque Chiapas es un estado dentro de tantos estados de México, no está representando la opinión del Gobierno de México, es la opinión del Gobernador de un estado de México, que obviamente es fronterizo con Guatemala”, expuso Jiménez Irungaray.

El mismo día, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que policías chiapanecos sí cruzaron a Guatemala para enfrentarse a sicarios y afirmó que “no está bien” que eso hubiera ocurrido.

“Todo parece indicar que sí, lo están investigando, y no está bien que eso haya ocurrido, y mañana si quieren vamos a dar toda la información sobre esto, que lo pueda ya dar el Secretario de Seguridad”, comentó la mandataria nacional, quien también aseguró que en este hecho no hubo bajas de elementos mexicanos e instruyó al Gabinete de seguridad del Gobierno Federal a realizar una mayor investigación.

“Mañana podemos dar más información, sí se dio el informe en el Gabinete de seguridad, pero les pedí, les instruí, a que hicieran una mayor investigación [...] No tenemos información sobre ello. Si quieres hablamos mañana de eso, se puede explicar todo lo que ocurrió, y tienen que tomarse medidas, y vamos a ver esta publicación del Gobernador. Si quieren mañana lo comentamos con más detalle”, subrayó Sheinbaum Pardo.

Según lo informó, en su momento, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal estaba compuesta por al menos 560 elementos, quienes se destacaban por ser ex integrantes de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) e incluso de la extinta Policía Federal (PF). Además, este grupo élite contaba con 10 vehículos blindados y 200 vehículos ligeros.