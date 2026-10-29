Sube a 69 el número de muertos por choque de trenes en España

El número de personas muertas por el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrida el 28 de octubre en Urda, provincia de Toledo, España, ascendió a 69, según informó el el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page Sánchez, tras una reunión en el Centro de Coordinación Operativa Integrado con el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

“Al día de hoy podemos confirmar 69 fallecidos, contabilizando uno más en hospital”, detalló García-Page Sánchez, quien precisó que, de las 110 personas ingresadas inicialmente en hospitales de Castilla-La Mancha, 60 habían sido dadas de alta y 50 continuaban hospitalizadas.

Añadió que cuatro de los 15 heridos de mayor gravedad evolucionaban de manera favorable, aunque pidió prudencia respecto a su estado.

El accidente ocurrió poco antes de las 09:00 horas, tiempo local, del 28 de octubre, unos 150 kilómetros al sur de Madrid, cuando un tren AVE de la empresa estatal Renfe Operadora, que había partido de la capital española con destino a Sevilla, alcanzó por detrás a un convoy de la compañía Iryo detenido en la línea Madrid-Sevilla.

Las causas permanecen bajo investigación. La información disponible apunta a una serie de fallas encadenadas: una avería informática en el sistema de seguridad LZB, que provocó la detención automática de varios trenes; una orden del centro de control del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que autorizó al tren de Renfe a reanudar la marcha a velocidad normal, en lugar de hacerlo a una velocidad que permitiera frenar ante posibles obstáculos; y la imposibilidad del tren de Iryo, que circulaba por delante, de reanudar el trayecto.

Sánchez aseguró que el Gobierno de España esclarecerá “hasta el último detalle” de los hechos y se comprometió a “reforzar la seguridad para que no vuelva a suceder”.

Afirmó que las instituciones trabajan “día y noche” para atender a los familiares de las víctimas y determinar las circunstancias del accidente.

Los equipos de emergencia continuaron este 29 de octubre con la retirada de los restos de los vagones y la inspección de la zona con maquinaria pesada y con el apoyo de dos grúas de gran capacidad.

García-Page Sánchez confirmó que durante las labores de recuperación aparecieron nuevos restos humanos, aunque señaló, con cautela, que los equipos no esperaban hallar más cuerpos bajo los vagones.

Perros especializados de la Guardia Civil recorrieron las vías en paralelo a esas labores.

“Están recorriendo las vías para ver si hay algún resto biológico, que es nuestra prioridad ahora mismo”, explicó Pedro Pablo Garrido, portavoz de la Guardia Civil de Toledo.

Los equipos forenses continuaron con la identificación de las personas fallecidas, mientras la Guardia Civil habilitó puntos de recolección de muestras de ADN de familiares directos en Madrid, Toledo, Sevilla y Córdoba.

Es el segundo desastre ferroviario registrado en España en 2026. En enero de ese año, el choque de otros dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Andalucía, dejó 46 personas muertas.

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida en ambos sentidos.

Renfe anunció la puesta en marcha de servicios alternativos de transporte a partir del 30 de octubre mientras continúe suspendida la circulación en el corredor afectado.

El Gobierno de España decretó tres días de luto oficial, del 29 al 31 de octubre de 2026, en memoria de las víctimas.