Submarino de EU hunde fragata iraní en Océano Índico en primera acción de ese tipo desde II Guerra Mundial

Un submarino de la Armada de Estados Unidos hundió la fragata iraní IRIS Dena en aguas internacionales del Océano Índico, a aproximadamente 37 kilómetros al sur del puerto de Galle, en la costa meridional de Sri Lanka, mediante el disparo de un único torpedo Mk-48.

El ataque dejó al menos 80 marinos iraníes muertos, más de 100 desaparecidos y 32 sobrevivientes rescatados por la Armada de Sri Lanka, que respondió a una señal de auxilio emitida entre las 06:00 y las 07:00 horas locales del 4 de marzo.

Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, confirmó la acción el 4 de marzo de 2026 durante una rueda de prensa en el Pentágono, a la que asistió el General Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Hegseth calificó el hundimiento como “el primer hundimiento de un buque enemigo mediante torpedo desde la Segunda Guerra Mundial”.

”Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo. Muerte silenciosa. Como en aquella guerra, cuando todavía éramos el Departamento de Guerra. Estamos peleando para ganar”, asentó.

El General Caine precisó que la operación fue ejecutada por un submarino de ataque rápido que disparó un único torpedo Mk-48 “para lograr un efecto inmediato, enviando el buque de guerra al fondo del mar” y señaló que fue “la primera vez desde 1945 que un submarino de ataque rápido de la Armada de Estados Unidos ha hundido un buque combatiente enemigo”.

El funcionario militar también afirmó que el ataque constituyó “una demostración extraordinaria del alcance global de Estados Unidos”, y que “solo Estados Unidos puede cazar, localizar y destruir un desplegado fuera de área a esta escala”.

La IRIS Dena era una fragata clase Moudge de mil 500 toneladas considerada uno de los buques de superficie más modernos y capaces de la Armada de Irán, equipada con cañones de gran calibre, misiles superficie-aire, misiles antibuque, torpedos y capacidad para transportar un helicóptero.

Según fuentes navales, el navío regresaba de una revista naval internacional y de los ejercicios MILAN, organizados por la Armada de la India en el Golfo de Bengala, concluidos el 25 de febrero de 2026.

El Vicecanciller de Sri Lanka, Arun Hemachandra, confirmó el deceso de al menos 80 marinos iraníes, mientras que el canciller Vijitha Herath informó al Parlamento del país insular el rescate de 32 marineros gravemente heridos, trasladados a instalaciones médicas en Galle.

El hundimiento ocurrió durante el quinto día de la denominada Operación Epic Fury, la campaña militar conjunta que Estados Unidos e Israel iniciaron a finales de febrero de 2026 contra Irán, en cuyo transcurso fue eliminado el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei.

Según medios internacionales, más de mil personas murieron en Irán desde el inicio de la ofensiva.

El General Caine informó que, hasta la fecha de la rueda de prensa, las fuerzas estadounidenses destruyeron más de 20 embarcaciones navales iraníes e impactaron más de 2 mil objetivos militares en territorio iraní, con lo que se habría “neutralizado efectivamente la presencia naval mayor de Irán en el teatro de operaciones”.

El Almirante Brad Cooper, titular del Comando Central de Estados Unidos, declaró días antes que el objetivo de la operación era hundir “toda la Armada iraní” y que, a la fecha de sus declaraciones, no quedaba ningún buque iraní navegando en el Golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz ni el golfo de Omán.

Irán respondió al avance militar con ataques de drones y misiles contra Israel, Bahréin y Kuwait, mientras su Asamblea de Expertos sesionaba de forma virtual para designar al sucesor del Ayatolá Jamenei.

El Canciller francés Emmanuel Macron anunció el envío de un portaaviones y activos adicionales al Mediterráneo oriental en respuesta a la escalada del conflicto, que el 4 de marzo se extendía más allá de Oriente Próximo hasta el Océano Índico.