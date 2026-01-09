Sudán cumple mil días de guerra mientras millones de civiles siguen sufriendo las peores consecuencias

Las agencias humanitarias marcaron este viernes los mil días de guerra en Sudán con un sombrío recordatorio de que el conflicto ha creado la mayor crisis de hambre y la mayor emergencia de desplazamiento del mundo.

Cada día, los civiles han estado pagando “el precio de una guerra que no eligieron”, declaró la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Los últimos datos de la ONU indican que 9.3 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto en todo el País y más de 4.3 millones han huido a través de las fronteras, lo que ejerce una presión inmensa sobre los países vecinos. Se estima que más de 21 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda en todo el País.

Aunque muchos de los desplazados han regresado a la capital, Jartum, persisten enormes desafíos y peligros para los civiles, incluidos los derivados de las armas sin explotar.

En otras zonas, los combates continúan en múltiples frentes en Kordofán, más al oeste, dijo el portavoz de la OCHA, Jens Laerke.

En conferencia de prensa en Ginebra, Laerke señaló que los asedios han aislado las ciudades de Kadugli, capital del estado de Kordofán del Sur, y Dilling, una ciudad al norte de Kadugli, restringiendo el acceso a alimentos y atención médica.



Ataques diarios con drones y misiles

En Darfur, mientras tanto, “continúan los combates en tierra y los ataques con drones desde el aire”, y también se han registrado ataques de largo alcance contra infraestructura civil mucho más allá de las líneas del frente, añadió Laerke.

Los niños siguen muriendo y resultando heridos en medio de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. Una embestida en Al Obeid, Kordofán del Norte, a principios de esta semana, habría dejado ocho niños muertos.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), desde que comenzó el conflicto en abril de 2023 han sido desplazados 5 mil niños.

“Muchos han sido desarraigados no una, sino varias veces, con la violencia persiguiéndolos dondequiera que huyan”, detalló el portavoz de UNICEF.

Ricardo Pires advirtió que millones de niños también corren el riesgo de sufrir violaciones, entre las víctimas se incluyen bebés.

“Detrás de cada una de estas cifras hay un niño, asustado, hambriento, enfermo y preguntándose por qué el mundo no ha venido a ayudar”, apuntó Pires.



Violencia sexual

Las mujeres también son víctimas de la violencia y el abuso sexual generalizados, con unos 12 millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas, en riesgo de sufrir violencia de género, apuntó OCHA.

“Los hogares encabezados por mujeres tienen ahora tres veces más probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria, y tres cuartas partes de estos hogares informan no tener suficiente para comer”, explicó Laerke.

La crisis mundial de financiamiento humanitario ha afectado el trabajo de la ONU y de sus socios en Sudán, ya que solo el 36 por ciento de los 4 mil 200 millones de dólares solicitados el año pasado fueron finalmente financiados por los donantes.

Ante esta reducción del apoyo financiero, para 2026, OCHA tiene como objetivo ayudar a 20 millones de personas de los casi 34 millones que se estima que necesitan asistencia humanitaria en Sudán. El plan tiene un costo estimado de 2 mil 900 millones de dólares.

“Hoy nuestro llamamiento es urgente: en primer lugar, un cese inmediato de las hostilidades y medidas concretas hacia una paz duradera”, subrayó Laerke, quien, además, instó a respetar el derecho internacional humanitario, “con acceso facilitado a través de las líneas de conflicto y protección de los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios y la infraestructura civil”.