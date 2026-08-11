$!Suman al menos 224 muertos tras sismos en Colombia; agua potable, atención médica y alimentos, lo más urgente

Las necesidades más urgentes tras el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el oeste de Colombia incluyen agua potable, atención médica, alimentos y artículos básicos para las familias afectadas, informó este martes Naciones Unidas.

El balance de víctimas continúa aumentando. Según los últimos datos de las autoridades colombianas, al menos 224 personas han muerto y cientos han resultado heridas, mientras prosiguen las operaciones de búsqueda y rescate.

Se espera que el número siga subiendo a medida que las unidades de rescate recuperen cuerpos de entre los escombros.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia y transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas, así como sus deseos de pronta recuperación a todas las personas afectadas.

Guterres se declaró profundamente entristecido por la pérdida de vidas y por los informes sobre viviendas colapsadas y otros daños significativos, mientras las autoridades continúan evaluando el alcance total del desastre.

Naciones Unidas se mantiene en estrecho contacto con las autoridades colombianas y está apoyando la respuesta liderada por el Gobierno, de acuerdo con las necesidades planteadas por el país, señaló su portavoz.

La noche del lunes, el Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó de 188 personas aún desaparecidas en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia.

Hasta las 18:30 del lunes, el Servicio Geológico Colombiano había registrado 47 réplicas, la mayor de magnitud 4.8, y advirtió que es probable que se produzcan más. El terremoto se trata del mayor evento sísmico registrado en el país en este siglo.



Las necesidades más urgentes

Durante una rueda de prensa en Ginebra, Jens Laerke, portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), señaló que las evaluaciones continúan para determinar con mayor precisión dónde están las necesidades y qué tipo de apoyo debe priorizarse.

Los primeros análisis identifican como necesidades urgentes agua potable, kits de higiene y artículos para el hogar, atención sanitaria y asistencia alimentaria.

“Lo primero que necesitamos es una evaluación adecuada de exactamente qué ha ocurrido, dónde están las necesidades y qué se necesita. Ese trabajo ya está en marcha”, explicó Laerke.

El equipo de Naciones Unidas en el país está movilizado y en contacto con sus oficinas regionales y centrales, mientras el Equipo de País se reúne este martes con las autoridades colombianas para determinar cómo complementar los esfuerzos nacionales.