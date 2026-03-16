Suman mil 137 mexicanos evacuados en el Medio Oriente; embajadas permanecen atentas a solicitudes

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ha facilitado la evacuación de mil 337 mexicanos residentes y turistas de Medio Oriente, desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin, debido al conflicto bélico entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Indicó que hasta este momento no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional.

En un breve comunicado señaló que el espacio aéreo se encuentra abierto en forma intermitente en la mayoría de los países de la región, por lo que se recomienda contactar a la aerolínea o agencia de viajes involucrada, para aquellas personas que tengan una reservación.

“Se reitera que no es recomendable viajar al Medio Oriente mientras prevalezca la situación de conflicto”, señaló.

Asimismo, reiteró que las embajadas de México permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular para seguir asistiendo a las personas mexicanas que lo soliciten.

Teléfonos de emergencia

-Embajada en Irán (que opera temporalmente en Azerbaiyán)

☎️ +98 912 122 4463 (número iraní)

☎️ 00 994 50 647 4304 (número azerbaiyano)

-Embajada en Azerbaiyán

☎️ 00 994 50 228 8636

-Embajada en Israel

☎️ 054-316-6717

-Embajada en Jordania

☎️ 0778 00 0494

-Embajada en Qatar

☎️ 3363 4450

-Embajada en Arabia Saudita

☎️ +966557539374

-Embajada en Kuwait

☎️ +965 9401 6333

-Embajada en EAU

☎️ 504 54 0273

-Embajada en Líbano

☎️ 03 044 598

-Oficina de Representación en Palestina

☎️ +972 54 447 0095

Irán amenaza con atacar empresas de EU en la región

Los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron este lunes con atacar a empresas estadounidenses en Oriente Medio y llamaron a los empleados a evacuar las instalaciones.

“Se ruega a los empleados de las empresas estadounidenses (...) que abandonen estas zonas inmediatamente. Estas áreas pronto serán atacadas por el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución islámica”, afirman en su sitio web oficial Sepah News.

No especifican las compañías que tomarán como blanco pero la semana pasada la agencia de noticias Tasnim publicó en Telegram una lista de posibles objetivos que incluía las oficinas de gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft y Nvidia en países del Golfo.

En tato, el canciller iraní, Abás Araqchi, advirtió que el país está preparado “para continuar la guerra dondequiera que la lleve, y a llevarla tan lejos como sea necesario”.

Trump reprocha falta de “entusiasmo”

Mientras que Donald Trump arremetió contra algunos países por la falta de compromiso con su llamado a proteger los petroleros en el estrecho de Ormuz en plena guerra, después de que las potencias europeas descartaran una misión de la OTAN para reabrir esta vía bloqueada por Irán.

Más de dos semanas después del inicio de la guerra, que estalló con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, aumentan las preocupaciones por las consecuencias del conflicto para la economía global.

Trump, quien pidió a su par chino Xi Jinping retrasar un encuentro previsto entre ambos, criticó a algunos países por la tibia respuesta a su llamado para colaborar en la protección del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz, una vía por donde transita un 20% de las exportaciones globales de petróleo y gas licuado.

“Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse”, declaró este lunes el presidente estadounidense, que animó a “las demás naciones” a implicarse “rápidamente y con gran entusiasmo”.

En Europa, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, afirmó más temprano que la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”.

“La OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y, en la situación actual, no existe el mandato para desplegar a la OTAN”, señaló.