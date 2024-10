La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó este jueves un recurso del fabricante de armas Smith & Wesson y del mayorista de armas de fuego Interstate Arms, para desestimar la demanda del Gobierno de México, que les acusa de ayudar al tráfico ilegal de esos productos a los cárteles de la droga mexicanos.

El juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, con sede en Boston, desestimó, el 7 de agosto, la demanda del Gobierno de México, que acusaba a seis empresas vendedoras de armamento de dicho entidad de Estados Unidos, de participar en el tráfico de armas y municiones a los cárteles del narcotráfico en México.

El Pleno de la Suprema Corte, de mayoría conservadora de seis contra tres jueces liberales, deberá ver el caso durante su mandato de nueve meses, que comienza el lunes 7 de octubre.

“Caso: 22-1823

Documento: 00118098896

Página: 1

Fecha de presentación: 22/01/2024

ID de entrada: 6617427

No. 22-1823

Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos

Para el Primer Circuito

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

Demandante, Apelante,

v.

MARCAS SMITH & WESSON, INC.; BARRETT FABRICACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, INC.; BERETTA U.S.A. CORP.; GLOCK, INC.; STURM, RUGER & COMPANY, INC.; WITMER PUBLIC SAFETY GROUP, INC., que opera bajo el nombre de Interstate Arms; CENTURY ARMAS INTERNACIONALES, INC.; BARETTA HOLDINGS SPA; GLOCK GES.M.B.H.; COMPAÑÍA DE FABRICACIÓN DE COLT, LLC,

Demandados, apelados.

JUICIO

Ingresado: 22 de enero de 2024

Esta causa pasó a ser vista en apelación ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts y fue argumentada por un abogado.

Teniendo en cuenta lo cual, ahora se ordena, falla y decreta lo siguiente: Se revoca la sentencia del tribunal de distrito que sostiene que la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas prohíbe los reclamos por daños de Estados Unidos Mexicanos, y se devuelve el asunto al tribunal de distrito para continuar con las diligencias concordantes con el dictamen emitido el día de hoy”, dice textual, el documento de la Suprema Corte.

El juez F. Dennis Saylor IV desestimó el 7 de agosto la demanda del Gobierno de México, que acusaba a seis empresas vendedoras de armamento de dicho entidad de Estados Unidos, de participar en el tráfico de armas y municiones a los cárteles del narcotráfico en México.

Sin embargo, Saylor IV alegó una “falta de jurisdicción”, en conformidad con la legislación estadounidense, dándole la razón a los fabricantes estadounidenses de armamento demandados por el Gobierno mexicano.

Para dicho juez federal, la pregunta principal en este caso era si la demanda del Gobierno de México contra los fabricantes de armas “surgía” de sus transacciones comerciales en Massachusetts, concluyendo, en un memorando de 28 páginas de extensión, que la conexión con dicha entidad “es, en el mejor de los casos, muy tenue”.

“El demandante ha sido incapaz de presentar pruebas suficientes para establecer una suficiente relación entre los daños alegados y las transacciones comerciales de ninguno de los seis demandados en Massachusetts”, señaló Saylor IV.

Además, el juez federal dijo que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts no tenía “autoridad para relajar los requisitos de la jurisdicción personal, incluso en casos contra partes impopulares o polémicas”.

Según el Servicio Judicial Federal de Estados Unidos, desde 2019, Saylor IV es juez principal del Tribunal de Distrito de Massachusetts. Fue nominado por el entonces Presidente George W. Bush, el 30 de julio de 2003 para ocupar el cargo dejado vacante por Robert E. Keeton.

Saylor IV fue confirmado por el Senado de Estados Unidos, el 1 de junio de 2004 y nombrado el 2 de junio de 2004. Es Licenciado en Ciencias por la Universidad Northwestern y es Doctor en

Derecho, por la Facultad de Derecho de Harvard.

A pesar del fallo de Saylor IV, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que continuaría con la batalla legal en contra de ocho empresas fabricantes de armas, que vendían e introducían sus productos en el territorio mexicano.

“El Gobierno de México toma nota de la decisión de este miércoles del juez federal de Boston sobre la demanda judicial emprendida por nuestro país. Al tratarse de una estrategia de litigio amplia, se analizarán los siguientes pasos a seguir”, informó.

Asimismo, detalló que se valoraba la posibilidad de apelar la decisión del juzgador federal estadounidense, con sede en Boston, o interponer un nuevo recurso en otras cortes de Estados Unidos.

“Las acciones contra estas seis empresas continúa. México está analizando, entre otras acciones, si se presenta una apelación o se demanda en otras cortes estadounidenses”, señaló.

La SRE también explicó que el fallo de Saylor IV solo tenía impacto en seis de las ocho empresas demandadas por el Gobierno de México, por lo que el recurso interpuesto en Boston continuaría en contra de las compañías Smith and Wesson e Interstate Arms.

“Esta decisión no afecta la demanda contra estas dos empresas, ni absuelve de responsabilidad a las otras seis empresas”, agregó.

Rosemary Márquez, de la Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en Tucson, dictaminó, el 25 de marzo de 2024, que el Gobierno mexicano podría seguir adelante con dicha demanda.

La juzgadora federal rechazó los argumentos de los distribuidores -Diamondback Shooting Sports Inc, SnG Tactical LLC, Loan Prairie LLC, Ammo AZ LLC y Sprague’s Sports Inc-, que argumentaron que gozaban de una llamada “inmunidad procesal” de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que desde 2005 escuda a los fabricantes y distribuidores de Estados Unidos, de recibir querellas por la vía civil, por el mal uso de sus productos.