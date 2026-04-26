$!Supuesto agresor de tiroteo en cena de Trump comparecerá por cargos de agresión en EU

El hombre sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca comparecerá este lunes por cargos de porte ilicito de armas y agresión y será presentado ante un juez del tribunal de distrito de Estados Unidos.
Lo anterior fue revelado por el jefe de policía de Washington.
Durante los hechos, el agresor intercambió disparos con agentes del Servicio Secreto, en donde uno de ellos resultó herido.
El atacante resultó ser californiano de 31 años, ingeniero y maestro en una escuela cercana a Los Ángeles quien logró burlar los controles de seguridad y estuvo muy cerca de atentar contra los asistentes a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, entre ellos el Presidente Donald Trump.
En una conferencia de prensa posterior desde la Casa Blanca, Trump confirmó que el sospechoso fue detenido y lo calificó como un “lobo solitario”.