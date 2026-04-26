$!Supuesto agresor de tiroteo en cena de Trump comparecerá por cargos de agresión en EU

El hombre sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca comparecerá este lunes por cargos de porte ilicito de armas y agresión y será presentado ante un juez del tribunal de distrito de Estados Unidos.

Lo anterior fue revelado por el jefe de policía de Washington.

Durante los hechos, el agresor intercambió disparos con agentes del Servicio Secreto, en donde uno de ellos resultó herido.