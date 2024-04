El portavoz del Secretario General informó este miércoles que las Naciones Unidas han decidido suspender sus movimientos nocturnos en Gaza al menos durante las próximas 48 horas debido a los problemas de seguridad, los cuales “impactan a nuestro personal en el terreno y a la población civil que estamos intentando ayudar”.

Stephane Dujarric señaló que la decisión se ha tomado tras la muerte del personal de la ONG World Central Kitchen el pasado lunes.

Según el Programa Mundial de Alimentos, las operaciones continúan durante el día, incluyendo el esfuerzo diario de enviar convoyes al norte. “La gente está muriendo y es esencial que continuemos entregando ayuda (...) Necesitamos que el personal y los suministros puedan moverse libremente y de forma segura a través de la Franja de Gaza”, añadió Dujarric.

Entrega de ayuda a hospitales, denegada

Por su parte, la organización Mundial de la Salud informó que una misión a hospitales del norte de Gaza ha tenido que ser suspendida este miércoles después de que el Ejército israelí les mantuviera en un control durante horas.

El responsable de la organización en la zona explicó que la misión se dirigía a los hospitales de Al Ahli y Al Sahaba en el norte de la Franja con combustible, equipamiento médico, comida y agua.

Salieron entre las seis y siete de la mañana, hora local, pero cerca de ocho horas después tuvieron que regresar tras pasar todo ese tiempo detenido en un control.

“Demasiadas misiones son impedidas, retrasadas o denegadas”, dijo el doctor Richard Peerperkorn, explicando que siguen esperando permiso para visitar el hospital Al Shifa, que ha quedado totalmente destruido y donde hay pacientes que necesitan ser evacuados.

Protección para los civiles, inexistente

La OMS denunció que los mecanismos de coordinación con los combatientes, que durante “décadas” han permitido la entrega de ayuda en otras guerras , en este caso no se respetan.

“En una situación normal, donde se respeta el derecho internacional humanitario, los militares y los humanitarios están interesados en proteger a los civiles y asegurar que llega asistencia humanitaria pese al conflicto. Yo no diré si un conflicto está justificado o no o si es correcto o no. El asunto es que una operación militar responsable siempre busca proteger a los civiles y asegurar que tienen acceso a las necesidades básica: refugio, comida y medicina”, sostuvo el director de emergencias de la organización, Mike Ryan.

El director de la Organización, el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus, lamentó el asesinato de siete cooperantes de la ONG World Central Kitchen.

“Sus vehículos estaban claramente identificados y nunca debieron ser atacados”, sostuvo.

Expertos de la ONU condenan la destrucción del hospital Al-Shifa

Por otro lado, expertos de la ONU* en derechos humanos condenaron este miércoles la destrucción y matanza masivas en el Hospital Al-Shifa, tras dos semanas de asedio e instaron a los Estados “a utilizar todos sus poderes para detener el genocidio en curso en Gaza”.

“Estamos consternados por la masacre de civiles perpetrada por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. El mundo está siendo testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real al mundo por sus víctimas e insondablemente justificado por Israel como conforme a las leyes de la guerra”, señalaron los expertos en un comunicado.

El relator especial sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, y la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, destacaron que “el asedio y la destrucción de un hospital y el asesinato de trabajadores sanitarios, enfermos y heridos, y de las personas que los protegen” están prohibidos por el derecho internacional.

“Llegados a este punto, ya no estamos hablando de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la atención sanitaria recibida con dignidad, sino de la aniquilación de cualquier infraestructura capaz de prestar primeros auxilios básicos. La destrucción deliberada de la infraestructura sanitaria en Gaza ha creado unas condiciones calculadas para destruir a la población angustiada y traumatizada”, declararon.

Instaron los Estados a aplicar todas las medidas diplomáticas, políticas y económicas posibles, así como los procesos judiciales, “para poner fin a este horror”.