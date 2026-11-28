A cinco años de que los talibanes retomaran el poder en el país asiático, se dio a conocer una nueva directriz que busca borrar lo poco que les quedaba de identidad individual: sus propios nombres en papeles oficiales y consultas médicas.

De acuerdo con reportes de El País, The Guardian y Zan Times difundidos este mes de noviembre, las autoridades locales en la provincia de Balj, ubicada al norte de Afganistán, dieron la orden de omitir el nombre real de las mujeres en cualquier registro público o expediente.

En lugar de escribir cómo se llaman, los trabajadores del gobierno y el personal de los hospitales tienen la instrucción de anotar la palabra “Bibi“.

En la cultura local, este término significa “abuela” o “anciana“, y tradicionalmente se utiliza como una muestra de respeto hacia una mujer mayor.

Sin embargo, el asunto es mucho más grave de lo que aparenta en el papel.

Testimonios recopilados por los medios antes citados, además de denuncias de activistas en el terreno, advierten que en la práctica a muchas mujeres ya no solo se les etiqueta como “abuela“, sino que se les llama con palabras despectivas de animales, como “cabra” o “ganado“.

¿Por qué los talibanes eliminaron los nombres de las mujeres?

Aunque el régimen talibán no ha salido a dar una explicación oficial detallada sobre esta orden en Balj, defensoras de derechos humanos tienen claro cuál es el verdadero objetivo: deshumanizar por completo a las mujeres y borrar cualquier rastro suyo de la vida pública, legal e histórica.

La activista afgana Lalah Osmany, quien lleva años peleando por el derecho de sus compatriotas a ser reconocidas por su nombre, explicó que esta regla va mucho más allá de una simple tradición religiosa o conservadora.

Cuando un gobierno te quita tu nombre y te pone el de un animal, te reduce a una propiedad o a un simple ser biológico sin derechos.

Históricamente, en las zonas más conservadoras de Afganistán ya existía la costumbre de evitar decir en voz alta el nombre de una mujer en público, pues se consideraba una falta de respeto al honor de su marido o de sus hijos.

De hecho, en muchos documentos familiares o incluso en las lápidas de los cementerios, ellas solo aparecen registradas como “esposa de” o “hija de” algún hombre.

Lo que ocurre ahora es que esa costumbre patriarcal se convirtió en una regla obligatoria del Estado.

No es la primera vez que lo hacen: durante su primer gobierno, entre 1996 y 2001, los talibanes llegaron al extremo de borrar la palabra “mujer” de los nombres de las calles y de todos los espacios públicos.

Un peligro real en los hospitales

Más allá del golpe moral y legal, ya que sin un nombre propio en los registros es casi imposible reclamar una herencia, una propiedad o defenderse en un juicio, esta prohibición ya está causando problemas muy delicados en el día a día, sobre todo en el tema de la salud.

Médicos y especialistas advierten que registrar a decenas o cientos de pacientes bajo el mismo genérico de “Bibi” es una bomba de tiempo en los hospitales.

Al no haber un nombre que las distinga en los historiales clínicos, el riesgo de confundir diagnósticos, entregar recetas equivocadas o dar malos seguimientos médicos se dispara de forma alarmante.

Esto se vuelve todavía más crítico si tomamos en cuenta que las mujeres afganas ya tienen enormes trabas para ser atendidas por doctores hombres y que el propio régimen les ha prohibido trabajar o estudiar dentro del sector salud, dejando los hospitales sin suficiente personal femenino.

Por ahora, organizaciones como Femena señalan que esta medida se reportó de manera local en la provincia de Balj y aún no se aplica de forma pareja en todo el país, pero el miedo entre la población es que, tal como ha pasado con otras leyes, termine extendiéndose a todo Afganistán en cuestión de semanas.

¿Qué otras cosas tienen prohibidas las mujeres en Afganistán?

Esta nueva orden no es un hecho aislado, sino que se suma a una lista de más de 140 decretos y restricciones que los talibanes han impuesto desde agosto de 2021 para encerrar a las mujeres en sus casas y quitarles cualquier libertad básica.

En el tema de la educación, las niñas tienen prohibido ir a la escuela una vez que terminan la primaria.

Desde septiembre de 2021 se les cerró la puerta a la secundaria y posteriormente a las universidades, cortando de tajo su futuro académico.

En el ámbito laboral la situación es igual de crítica: hoy en día apenas el 7 % de las mujeres en Afganistán tiene un trabajo, frente al 84 % de los hombres.

El régimen les prohibió trabajar en oficinas de gobierno, en organizaciones internacionales, en ONG y hasta ordenó el cierre de todos los salones de belleza, que eran uno de los pocos negocios propios que ellas podían manejar.

Además, no pueden viajar distancias largas si no van acompañadas de un familiar hombre (conocido como mahram), tienen prohibido entrar a parques, gimnasios o baños públicos, y sus voces y rostros están vetados en espacios públicos bajo las leyes de moralidad del régimen.

Toda esta falta de libertades y de acceso a la justicia ha provocado que la violencia dentro de casa aumente y que muchas familias, ahogadas por la crisis económica, recurran al matrimonio infantil como salida

Hay datos recientes que impactan a nivel internacional:

- Casi el 30 % de las niñas afganas menores de 18 años ya están casadas.

- Incluido un 10 % que tiene menos de 15 años.

Con esta última medida en Balj, el mensaje del régimen vuelve a quedar claro: en el Afganistán actual, ser mujer significa no tener derecho a estudiar, a trabajar, a salir sola a la calle y, ahora, ni siquiera a tener un nombre propio.