Tanques y francotiradores israelíes matan en Gaza a más de 80 palestinos que esperaban alimentos

Los médicos y enfermeras que siguen trabajando en las clínicas y centros médicos de la Agencia de la ONU “están viendo cómo los niños mueren delante de sus ojos, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto”, continuó el trabajador.

Sin estas garantías fundamentales, no será posible seguir prestando ayuda para salvar vidas en toda la Franja de Gaza, afirmó el PMA, cuya reacción se produjo un día después de que se informara de la muerte de 36 personas que buscaban ayuda cerca de un centro de la Fundación Humanitaria de Gaza gestionada por Israel y Estados Unidos en el sur de la Franja.

La agencia de la ONU dijo además que la violencia se había producido “a pesar de las garantías de las autoridades israelíes de que las condiciones operativas humanitarias mejorarían; incluyendo que las fuerzas armadas no estarían presentes ni se involucrarían en ningún momento a lo largo de las rutas de los convoyes humanitarios”.

Conmoción por la evacuación de Deir Al-Balah

Mientras tanto, en Deir Al-Balah, en el centro de Gaza, entre 50 mil y 80 mil personas se han visto afectadas por una orden de desplazamiento masivo emitida por el Ejército israelí.

“La nueva orden atraviesa Deir Al-Balah hasta el mar Mediterráneo, dividiendo aún más la Franja”, declaró la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). “Limitará la capacidad de la ONU y de nuestros socios para moverse con seguridad y eficacia dentro de Gaza, estrangulando el acceso humanitario cuando más se necesita”.

El personal de la ONU permanece en Deir Al-Balah en “docenas de locales” cuyas coordenadas han sido compartidas con las partes beligerantes. “Estos lugares -al igual que todos los emplazamientos civiles- deben ser protegidos, independientemente de las órdenes de desplazamiento”, insistió la OCHA, mientras, según informes, los tanques israelíes se desplazaban hacia las zonas sur y este de la ciudad.

Según los informes, podría ser ahí donde aún permanecen retenidos algunos de los rehenes secuestrados en los ataques dirigidos por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

Gaza cortada en dos

La última orden de evacuación conlleva a que casi el 88 por ciento de Gaza esté afectado por órdenes de desplazamiento o se encuentra dentro de zonas militarizadas israelíes. Unos 2.1 millones de civiles que han sido desarraigados en múltiples ocasiones se ven ahora apretujados en el poco espacio que queda, donde los servicios esenciales se han colapsado.

“Los habitantes de Gaza no tienen escapatoria. Están atrapados”, dijo Louise Wateridge, Oficial de Emergencias de UNRWA. “No pueden abandonar la Franja de Gaza. Están tratando de mantener a sus hijos con vida. Están tratando de mantenerse con vida”.

En declaraciones a Noticias ONU, la humanitaria precisó que no hay alimentos disponibles y que el agua es muy limitada, lo que explica por qué tantos gazatíes desesperados arriesgan sus vidas para ir a buscar ayuda a los pocos centros de distribución y puntos de llegada que aún funcionan.

“Los niños están desnutridos, deshidratados y mueren ante los ojos de sus padres”, continuó Wateridge. “Las bombas y los ataques continúan; no hay forma de huir, no hay dónde esconderse. Allí no hay forma de escapar”.