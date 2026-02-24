‘Tenemos la frontera más segura’: Trump presume cero cruce de migrantes a EU y caída del 56% en flujo de fentanilo

El Presidente Donald Trump pronunció este martes el primer mensaje del Estado de la Unión en el que aseguró: “Nuestra nación está de regreso, más grande, mejor, más fuerte, más rica que nunca”. “Inició la era dorada de EU”, aseguró, lo que provocó el aplauso de los asistentes.

Ante el Congreso, el mandatario estadounidense aseguró que recibió un país en desastre económico, pero ahora, afirmó, la inflación está en su nivel más bajo de los últimos años, igual que el precio de la gasolina y las tasas hipotecarias.

“Nuestra frontera hoy es segura. La inflación está cayendo. Los ingresos están subiendo rápidamente, y nuestros enemigos están asustados. EU es respetada de nuevo, quizá como nunca antes”.

Sostuvo que EU está ganando tanto dinero que no sabe qué hacer con ello. “La gente me dice: Por favor, estamos ganando demasiado, no estábamos acostumbrados a ganar hasta que llegó usted... Y yo les digo que van a ganar más y en grande”.

Trump presume una frontera más segura

Durante los primeros minutos de su mensaje, Trump señaló que ahora el país tiene la frontera más segura en la historia de Estados Unidos.

“Después de cuatro años en que millones de extranjeros ilegales cruzaban la frontera, ahora tenemos la frontera más fuerte y más segura en la historia estadounidense. En los últimos nueve meses, cero extranjeros ilegales han entrado a Estados Unidos”, sostuvo.

Además, el mandatario declaró que durante el inicio de su segunda administración, el flujo de fentanilo en la frontera se ha reducido en un 56 por ciento en un año, “una cifra récord”.

“El año pasado la tasa de asesinatos tuvo la mayor caída desde 1900. El número más bajo en la historia”, sostuvo.