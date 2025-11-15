‘Tenemos un problema con México’, dice Trump sobre ingreso de drogas; presume freno con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que mantienen “problemas con México” para detener el flujo de drogas hacia aquel país.

Aseguró que ha avanzado en detener las drogas procedentes de Venezuela.

“Las drogas que llegan a nuestro país han disminuido. (...) “pero tenemos un problema con México y Colombia”, declaró en el Air Force One.

Sobre Venezuela, dijo que tomó una decisión, pero no puede revelarla.

Considera atacar en tierra a Venezuela

El pasado 15 de octubre, Trump consideró atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico.

“Ciertamente, estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump.

Trump evitó confirmar un reporte del New York Times, según el cual el mandatario habría autorizado secretamente a la CIA a cumplir misiones encubiertas en Venezuela en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense había anunciado el martes un nuevo ataque contra una supuesta lancha con drogas procedente de Venezuela en el cual habrían muerto seis “narcoterroristas”.

Al menos 27 personas han fallecido hasta ahora en esos ataques en altamar.

México, incluido en lista de tránsito de droga

En septiembre, Estados Unidos informó que México fue incluido oficialmente en la lista de países considerados como puntos “importantes de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas”, junto a naciones como Colombia, Venezuela, Bolivia, Afganistán y China.

Dicha determinación forma parte de un informe anual en el que se identifican las regiones clave que facilitan el tráfico internacional de drogas.

La Oficina del Vocero del Departamento de Estado aclaró que la inclusión de México no refleja una falta de cooperación o de esfuerzos antidrogas por parte del gobierno mexicano.

No obstante, Trump destacó que México ha intensificado su cooperación para enfrentar a los cárteles de drogas, indicando que, la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha desplegado 10 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos, logrado incautaciones significativas de fentanilo y precursores químicos, y transferido a 29 objetivos de alto valor a la custodia de Estados Unidos para ser procesados.