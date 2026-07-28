Terremoto de magnitud 7.1 deja decenas de lesionados en Kumamoto, Japón

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este 28 de julio la prefectura de Kumamoto, en la isla meridional de Kyushu, Japón, donde provocó daños materiales y personas lesionadas, según informaron autoridades japonesas.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió un aviso de tsunami que fue levantado dos horas después.

El aviso abarcó los mares de Ariake y Yatsushiro, en las costas occidentales de las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Fukuoka y Saga, ubicadas a unos 900 kilómetros al suroeste de Tokio.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó inicialmente una magnitud de 7.1, cifra que posteriormente revisó a 6.8.

La Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, informó mediante un mensaje difundido en la plataforma X que su Gobierno instaló un grupo de trabajo para recopilar información, evaluar posibles daños y preparar operaciones de rescate en caso de ser necesarias.

Takaichi declaró posteriormente ante periodistas que existían reportes de varias personas lesionadas y daños en carreteras, puentes y edificios, además de apagones e incendios, aunque los detalles permanecían sin precisar.

Alertó a quienes cocinaban respecto al riesgo del fuego y de los fragmentos de vidrio roto.

“Estamos poniendo las vidas de las personas como la máxima prioridad”, afirmó Takaichi, quien instó a los residentes de las zonas con mayor sacudida a mantener precaución ante la posibilidad de réplicas de gran intensidad.

Un hospital de la ciudad de Yatsushiro atendió a unas 40 personas con lesiones derivadas del sismo, según la agencia de noticias Kyodo.

En esa misma ciudad, un tren se descarriló y cayó de lado en la estación, mientras que varios muros de piedra del castillo de Kumamoto resultaron dañados.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón señaló que no se registraron reportes de daños en las principales instalaciones públicas ni en la infraestructura, aunque las autoridades continuaban evaluando el alcance de las afectaciones.

Los departamentos locales de bomberos recibieron numerosas llamadas de emergencia por incendios y daños en viviendas.

Shinji Kiyomoto, responsable de planificación de contramedidas contra terremotos y tsunamis de la JMA, expuso en conferencia de prensa que el movimiento superficial desencadenó actividad sísmica en la zona e instó a los residentes a extremar precauciones durante los siguientes dos o tres días.

Precisó que no se observó ningún tsunami en el interior a causa del terremoto.

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón indicó que no se detectaron anomalías en tres centrales nucleares cercanas al epicentro.

Los trenes bala Shinkansen y los trenes locales de Kyushu suspendieron operaciones para realizar controles de seguridad, mientras que la pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada sin perspectivas de reanudación, según un aviso publicado en el sitio web de la terminal aérea.

El Ministerio de Defensa de Japón envió aeronaves a la zona para evaluar la situación.

Kumamoto ya había sido golpeada por un terremoto en 2016 que dejó más de 50 muertos, mil 800 heridos y decenas de miles de viviendas dañadas o destruidas.