Terremoto de magnitud 7.5 sacude Venezuela; colapsan edificios en Caracas

Un potente sismo de magnitud 7.5 sacudió este miércoles 24 de junio de 2026 la costa norte de Venezuela, provocando el colapso de edificios en Caracas y escenas de pánico generalizado en la capital, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico ocurrió 40 segundos después de un sismo precursor de magnitud 7.2 que sacudió la misma zona.

El epicentro del sismo principal se ubicó a 16 kilómetros de la comunidad de Morón, en la costa caribeña, mientras que el sismo precursor fue registrado a unos 28 kilómetros al oeste de esa misma localidad, a una profundidad de 13 kilómetros. En la zona se encuentran algunas de las refinerías más grandes del país. El USGS advirtió que “es probable que haya un elevado número de víctimas y daños extensos, y es probable que el desastre sea de gran alcance”.

Diosdado Cabello, titular del Ministerio del Interior de Venezuela, confirmó en la televisión estatal el derrumbe de inmuebles en la capital. “Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas se han desplomado, estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil”, declaró Cabello, quien agregó que se encontraban recabando información y atendiendo la emergencia. Las autoridades no entregaron de forma inmediata un reporte de heridos o fallecidos.

Cabello instó a la población a permanecer al aire libre, ante la posibilidad de que réplicas causaran daños adicionales a estructuras ya debilitadas. Imágenes de video mostraron a equipos de emergencia trepando por las ruinas de un edificio derrumbado en la capital al caer la noche, mientras rescatistas extraían personas entre los escombros.

Residentes aterrorizados evacuaron edificios al momento del sismo. “En cuanto empezó a temblar, empezamos a oír gritos. Todo el mundo bajaba corriendo las escaleras”, relató Astrid Ramírez, publicista de 41 años del oeste de Caracas. Testigos describieron el temblor como prolongado e intenso: “Duró más de un minuto, fue muy fuerte”, escribió una usuaria en redes sociales.

El movimiento telúrico fue percibido en Caracas y en los estados Bolívar, Aragua, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas y Portuguesa, según reportes recopilados por medios locales. El sismo también se sintió en la vecina Colombia, a cientos de kilómetros de distancia.

Los Centros de Alerta de Tsunamis de EU advirtieron sobre la posibilidad de olas peligrosas en costas ubicadas dentro de un radio de 483 kilómetros del epicentro. Una alerta de tsunami que había sido emitida inicialmente para Puerto Rico y las Islas Vírgenes fue posteriormente levantada.

El sismo ocurrió mientras muchos venezolanos se encontraban en sus hogares celebrando un feriado nacional por la conmemoración de una victoria militar de 1821, que aseguró la independencia de Venezuela de España. Venezuela se ubica en una región tectónica sísmicamente activa, donde la placa del Caribe choca con la placa sudamericana.