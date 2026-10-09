$!Terremoto de magnitud 7.6 sacude Panamá y activa alerta de tsunami en la región

PANAMÁ._ Un fuerte sismo de magnitud 7.6 remeció el centro-sur de Panamá y se percibió en Costa Rica este viernes, de acuerdo con los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Tras el movimiento telúrico, las autoridades internacionales activaron una alerta preventiva por posible amenaza de tsunami para varios países del Pacífico. El epicentro se ubicó a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, con una profundidad de 33 kilómetros. Aunque el reporte inicial del organismo estadounidense marcó una magnitud de 8.0, posteriormente ajustó la cifra a 7.6.

El temblor fue perceptible en la mayor parte del territorio panameño y provocó la evacuación de viviendas y edificios en la capital. Tras el evento principal se han registrado réplicas con magnitudes de hasta 6.0, principalmente con afectaciones en las provincias centrales de Herrera, Los Santos, Veraguas y en el distrito de Penonomé, donde se reportaron colapsos parciales en edificaciones, entre ellas una catedral y la fachada de un hotel. Omar Smith, representante del Servicio Nacional de Protección Civil (Sinaproc), indicó que no existen reportes preliminares de daños estructurales en los rascacielos de la capital panameña, mientras que el Presidente José Raúl Mulino solicitó un informe de evaluación de daños a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, e hizo un llamado a la población a mantener la calma.