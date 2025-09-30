Terremoto en Filipinas deja al menos 20 personas muertas

Un terremoto en alta mar, con una magnitud de 6.9 grados en la escala de Richter, sacudió el centro de Filipinas, alrededor de las 22 horas del 30 de septiembre de 2025 (tiempo local), lo que dejó un saldo de al menos 20 personas muertas.

El movimiento telúrico se centró a unos 17 kilómetros al noreste de la ciudad de Bogo, una ciudad costera de aproximadamente 90 mil habitantes, ubicada en la provincia de Cebú. El temblor dañó las paredes de concreto de algunas casas, una estación de bomberos, así como las carreteras de asfalto y concreto.