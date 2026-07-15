Tesoro de EU designa como terroristas al Cártel de Juárez y a Los Viagras

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 15 de julio al Cártel de Juárez y a Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), según un aviso publicado en el sitio de internet de la dependencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actualizó la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) para incorporar ambas clasificaciones a los dos cárteles mexicanos.

La modificación apareció en el apartado de acciones recientes de la OFAC, donde se registraron dos cambios en el listado de personas, grupos y entidades sancionadas.

En el caso del Cártel de Juárez, la OFAC modificó el registro de la organización —identificada también como Organización Vicente Carrillo Fuentes, VCFO, Carrillo Fuentes Drug Trafficking Organization, La Línea y Barrio Azteca— al añadir las categorías FTO y SDGT, junto con la descripción de “grupo terrorista transnacional”.

La dependencia aplicó un cambio equivalente a Los Viagras, agrupación conocida asimismo como Los Viagras Cartel, Cártel de Los Viagras y Los Blancos de Troya.

Ambas organizaciones ya figuraban en la lista de sanciones de la OFAC por actividades vinculadas al narcotráfico.

Su estatus previo correspondía a la clasificación “ILICIT-DRUGS-EO14059”, derivada de una orden ejecutiva que impone sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito mundial de drogas.

La actualización incorpora las designaciones asociadas al régimen antiterrorista de Estados Unidos y mantiene las restricciones impuestas con anterioridad por tráfico de estupefacientes.

Las organizaciones terroristas extranjeras se definen como grupos criminales establecidos fuera de Estados Unidos y designados por el titular del Departamento de Estado, según el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su versión modificada.

Según el Departamento de Estado, la designación constituye un medio para reducir el apoyo a las actividades terroristas y para presionar a los grupos a abandonarlas.

La Oficina de Contraterrorismo monitorea las actividades de los grupos que identifica como terroristas en todo el mundo para determinar posibles objetivos.

Al evaluarlos, la oficina no sólo considera los atentados que un grupo perpetró, sino también si participó en la planificación y preparación de posibles actos futuros o si conserva la capacidad y la intención de ejecutarlos.

Una vez identificado un objetivo, se elabora un expediente administrativo con información clasificada y de acceso público que acredita el cumplimiento de los criterios legales.

Según el Departamento de Estado, las designaciones terroristas exponen y aíslan a entidades y personas, y les niegan el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos requeridos para cometer atentados.

Como resultado, “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en posesión o bajo el control de una persona estadounidense quedan bloqueados”, y en general se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellas.

La dependencia añadió que las designaciones pueden respaldar acciones policiales de otras agencias de Estados Unidos y de otros gobiernos.

El paquete implica el congelamiento de cualquier activo, propiedad o cuenta bancaria vinculada a estos grupos dentro de la jurisdicción estadounidense, la prohibición de transacciones comerciales y financieras, y restricciones al uso de plataformas digitales, sistemas de pago y remesas empleados para blanquear recursos ilegales.

Con la medida, la OFAC busca frenar el financiamiento del tráfico de fentanilo y las operaciones armadas en entidades como Chihuahua y Michoacán, donde ambas organizaciones mantienen presencia territorial.

La decisión amplía la lista de cárteles mexicanos alcanzados por el régimen antiterrorista estadounidense y extiende la exposición legal a colaboradores, socios y financiadores de las dos agrupaciones, quienes quedan sujetos a las leyes antiterroristas de Estados Unidos.