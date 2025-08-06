Tesoro de EU sanciona a miembros del Cártel del Noreste y a rapero El Makabelico

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), sancionó a tres miembros “de alto rango” y a un “socio prominente” del Cártel del Noreste (CDN), con sede en México, anteriormente conocido como Los Zetas.

El Gobierno de EU impuso sanciones contra el músico mexicano Ricardo Hernández Medrano, conocido por su sobrenombre de “El Makabelico” o “Comando Exclusivo” -originario de Piedras Negras, Coahuila-, acusándolo de colaborar con el Cártel del Noreste, a través de actividades de lavado de dinero, incluyendo el uso de conciertos y regalías en las plataformas de “streaming” o transmisión de contenido multimedia.

“El CDN, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México, es una Organización Terrorista Extranjera (OTE) designada por Estados Unidos que ejerce una influencia significativa en la frontera entre Estados Unidos y México, específicamente en el punto de entrada de Laredo, Texas. La influencia del CDN en las ciudades fronterizas mexicanas de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Piedras Negras, Coahuila, ha afectado a las comunidades de ambos lados de la frontera, y el papel del cártel en el tráfico de fentanilo y el tráfico de personas a Estados Unidos pone en riesgo la vida de los estadounidenses. Los individuos designados hoy desempeñan un papel clave en la colaboración con el CDN en sus atroces crímenes, incluyendo asesinatos, decapitaciones, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero”, recordó el USDT, en un comunicado.

“La acción de hoy está dirigida a individuos clave que posibilitan la campaña de violencia y narcoterrorismo del Cártel del Noreste y fue coordinada con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de San Antonio y la Administración de Control de Drogas (DEA)”, detalló la OFAC.

“Abdón Federico Rodríguez García (Rodríguez) es el segundo al mando del CDN. Rodríguez, también conocido como ‘Cucho’, está involucrado en narcotráfico, lavado de dinero, robo de combustible y extorsión en nombre de la organización. Rodríguez también es responsable de ordenar ejecuciones en nombre del CDN. Rodríguez fue arrestado previamente en 2013 junto con el infame líder del CDN, Miguel Treviño Morales, también conocido como “Z-40”, y ha sido miembro del CDN desde que el grupo operaba como Los Zetas”, dijo el USDT.

“Antonio Romero Sánchez (Romero) es un miembro de alto rango del CDN y ha liderado operativos en Piedras Negras, Coahuila, y Ciudad Victoria, Tamaulipas, en nombre de la organización. Romero, también conocido como ‘Romeo’, es un expolicía tamaulipeco y un violento fugitivo. Romero ha sido vinculado a numerosas ejecuciones y decapitaciones, así como al intento de asesinato de un funcionario del gobierno de Nuevo Laredo en 2025”.

“Francisco Daniel Esqueda Nieto (Esqueda), más conocido como Franky Esqueda , asumió las operaciones tácticas del CDN en Nuevo Laredo tras la detención en 2025 de González, líder del CDN. Esqueda, también conocido como ‘Franky de la Joya’, ha estado involucrado en las operaciones del cártel desde que operaban como Los Zetas. Esqueda es responsable de agredir a un miembro del ejército mexicano -la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)- y de comandar un ataque a un helicóptero de la Sedena durante la detención de González, líder del CDN”, expresó el USDT.

“Rodríguez, Romero y Esqueda están siendo designados de conformidad con la EO 14059 y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad de, estar controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, CDN”.

“Ricardo Hernández Medrano, conocido por sus nombres artísticos El Makabelico o Comando Exclusivo, es socio de CDN y un conocido rapero. Sus conciertos y eventos se utilizan para blanquear dinero en nombre de la organización, y el 50 % de sus regalías en plataformas de streaming van directamente al grupo”.

“CDN depende de estas fuentes alternativas de ingresos y métodos de lavado de dinero para impulsar sus actividades delictivas, diversificando sus ingresos más allá de actividades delictivas como el narcotráfico, el tráfico de personas y la extorsión. Hernández está siendo designado de conformidad con la EO 14059 y de conformidad con la EO 13224, según sus modificaciones, por ser propiedad de, estar controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, CDN”.

“Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas”, finalizó el USDT.