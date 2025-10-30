Tesoro de EU sanciona a organización transnacional con sede en México

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 30 de octubre a la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una organización criminal transnacional con sede en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, así como a su líder, Vikrant Bhardwaj, a otras tres personas, así como a 16 empresas que facilitaron y se beneficiaron de actividades delictivas.

Estados Unidos acusa que la Bhardwaj HSO ha introducido ilegalmente a miles de inmigrantes indocumentados desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia a ese país.

Además del tráfico de personas, continuó, está involucrada en narcotráfico, soborno y lavado de dinero.

“Por instrucciones de la Secretaria Bessent y del Presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas”, declaró John K. Hurley, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

La acción de hoy, en colaboración con los socios policiales, apuntó, desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos.

Asentó que el Gobierno de Trump seguirá combatiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense.

“La acción de hoy se llevó a cabo en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13581, modificada por la OE 13863 (en adelante, ‘OE 13581, modificada’), que tiene como objetivo a las organizaciones criminales transnacionales y sus estructuras de apoyo. La OFAC coordinó esta acción con Investigaciones de Seguridad Nacional, la Administración para el Control de Drogas y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México”, indicó la OFAC.

“La organización Bhardwaj HSO es una organización sofisticada que ha combinado diversos métodos de transporte para facilitar el viaje -por aire y mar- de migrantes indocumentados provenientes de países que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La Bhardwaj HSO utiliza sus propios yates y marinas para transportar a los migrantes indocumentados a México”, añadió.

Al llegar a Cancún, explicó, la Bhardwaj HSO les proporciona alojamiento en hostales y hoteles antes de coordinar con sus asociados el transporte de los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México.

Dijo que en colaboración con miembros de la organización criminal transnacional Hernández Salas, designada por la OFAC, la Bhardwaj HSO ha utilizado el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para introducir ilegalmente migrantes indocumentados a Estados Unidos.

Recordó que el 16 de junio de 2023 , la OFAC designó a la Hernández Salas, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una importante organización criminal transnacional.

“Bhardwaj HSO utiliza múltiples medios de transporte para el contrabando de inmigrantes ilegales. a los Estados Unidos Los servicios de tráfico de personas contratados por la organización Bhardwaj HSO generan miles de dólares por persona. La Bhardwaj HSO también recibe apoyo operativo de personas empleadas por el Cártel de Sinaloa. La OFAC designó al HSO de Bhardwaj de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una organización criminal transnacional significativa”, dijo el Gobierno de Estados Unidos.

Vikrant Bhardwaj es un ciudadano con doble nacionalidad india y mexicana, explicó, y líder de la organización criminal Bhardwaj HSO. Bhardwaj se autodenomina fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos.

Señaló que recauda y lava dinero ilícito a través de sus marinas y diversos negocios. Bhardwaj ha logrado evadir a las autoridades mientras continúa lucrándose con el tráfico de personas y el narcotráfico.

Entre los miembros de alto rango involucrados en las operaciones y la logística diarias de la organización Bhardwaj HSO, apuntó, se encuentra José Germán Valadez Flores, empresario y narcotraficante, estrecho colaborador de Bhardwaj.

Dijo que Valadez desempeña un papel fundamental en el tráfico de migrantes hacia Cancún mediante el soborno de funcionarios mexicanos corruptos.

Jorge Alejandro Mendoza Villegas, ex policía de Quintana Roo, tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados.

Desde 2020, añadió, Mendoza ha apoyado las actividades de tráfico de personas y narcotráfico de la organización Bhardwaj HSO a través del Aeropuerto Internacional de Cancún.

“La OFAC designó a Bhardwaj, Valadez y Mendoza de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el HSO de Bhardwaj. La esposa de Bhardwaj, Indu Rani, tiene doble nacionalidad india y mexicana, participa en las operaciones financieras de su esposo y es coaccionista de varias empresas en India y México”, reveló.

“Rani está siendo designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj. Además de exponer a personas clave del grupo Bhardwaj HSO, la OFAC designó a Veena Shivani Estates Private Limited , una empresa inmobiliaria en India, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su versión modificada, por ser propiedad de, estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj y Rani”, comentó.

La OFAC designó a 8 empresas con sede en México, India y los Emiratos Árabes Unidos de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su versión modificada, por ser propiedad de Bhardwaj o estar controladas por él, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Bhardwaj, directa o indirectamente: Un restaurante y bar en la India, Michigantap Hospitality Private Limited. Tres empresas dedicadas a actividades inmobiliarias en India y los Emiratos Árabes Unidos: VVN Buildcon Private Limited , Bhavishya Realcon Private Limited y VVN Real Estate L.L.C.

Black Gold Plus Energies Trading L.L.C. es una empresa comercializadora de energía y combustibles con sede en los Emiratos Árabes Unidos.

Además, hay dos empresas de servicios de navegación y turismo con sede en México, V AND V Astillero , S.A. de C.V. y Operadora Turística Princesa , S.A. de C.V.

La OFAC también designó a tres empresas con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser propiedad de Rani o estar controladas por ella, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de ella, directa o indirectamente: Una empresa inmobiliaria, Bhardwaj , S.A. de C.V., un proveedor de servicios de apoyo empresarial, Thercumex , S.A. de C.V., y un minorista de textiles, VNV Fashions , S.A. de C.V..

Añadió que la OFAC designó además a tres empresas con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad de Valadez o estar controladas por él, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Valadez, directa o indirectamente: Una empresa constructora, Constructora Gerlife, S.A. de C.V., una empresa de transporte, Comercializadora Vespa , S.A. de C.V., una empresa de servicios de reservas, Comercialicún, S.A. de C.V..

“La OFAC también designó a una empresa con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su versión modificada, por ser propiedad de, o estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Mendoza: una empresa constructora, Cargas Y Regulaciones Eléctricas, S.A. de C.V.”, subrayó.

Como resultado de la acción de hoy, estableció, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Además, advirtió, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas, también queda bloqueada.

Salvo autorización mediante una licencia general o específica emitida por la OFAC, o una exención, añadió, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (o en tránsito por este país) que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.