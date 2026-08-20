Tesoro de EU sanciona a red ecuatoriana ligada al Cártel de Sinaloa y al CJNG

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 15 objetivos con sede en Ecuador e identificó como propiedad bloqueada 10 embarcaciones pesqueras dedicadas al envío clandestino de miles de kilogramos de cocaína cada mes desde Sudamérica hacia México, con destino final a territorio estadounidense.

Los integrantes de la red sancionada están afiliados a “Los Choneros” y “Los Lobos”, identificadas como dos de las organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) más violentas de Ecuador, y mantienen vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ambos designados también como organizaciones terroristas extranjeras por el Gobierno de Estados Unidos.

Según un comunicado del Departamento del Tesoro, la red opera bajo la apariencia de empresas pesqueras legítimas desde las inmediaciones de Manta, Ecuador.

Las embarcaciones transfieren la cocaína a lanchas rápidas —conocidas como go-fast vessels— que navegan hacia el norte por el Océano Pacífico Oriental. Posteriormente, los cárteles mexicanos introducen el estupefaciente de contrabando a través de México hasta la frontera estadounidense.

Las embarcaciones pesqueras también suministran combustible subsidiado por el Gobierno ecuatoriano, alimentos y servicios médicos a las lanchas cargadas de droga en puntos coordinados del Pacífico Oriental, además de realizar labores de detección y seguimiento de embarcaciones policiales.

“Bajo el liderazgo del Presidente Trump, el Departamento del Tesoro está combatiendo sin descanso a las redes narcoterroristas que se lucran envenenando a los estadounidenses”, declaró Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro.

“En colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos desarticulando las operaciones de narcotráfico de los cárteles y protegiendo nuestras fronteras”.

La OFAC designó a Alfonso Mero Mero y a sus hijos, Roberth Alfonso Mero Arcentales y Edwar Alexis Mero Arcentales, quienes operan la empresa familiar Arcasdenoe, SA, responsable del contrabando de miles de kilogramos de cocaína y del abastecimiento de combustible a las lanchas rápidas.

Edwar Mero Arcentales participa además en actividades de narcotráfico en coordinación con “Los Choneros”.

Entre los demás operadores sancionados figura Julio Javier Mero Franco, quien apoya a “Los Choneros” y ha coordinado el transporte de entre 30 y 40 toneladas de cocaína al mes desde Ecuador hacia Centroamérica y México.

Milton Edixon Martínez Mendoza apoya tanto a “Los Lobos” como a “Los Choneros”, mientras que Jhonny Francisco Vera Laz opera en nombre de Mero Franco y ha traficado miles de kilogramos mensuales desde la costa ecuatoriana hacia México.

Byron Aldino Mero Bermello y Jimmy Leonidas Alarcón Holguín fueron designados por coordinar el reabastecimiento de combustible de las embarcaciones cargadas de cocaína con destino a México.

Alarcón Holguín posee o controla seis entidades ecuatorianas: Alho Fish, SA; Globaldistrial, SAS; JAH-HMH, SAS; Negocios Jimar, SAS; Proyectos Neyzoa SAS y Soisamar, SAS, todas dedicadas a la pesca marina con excepción de la segunda, que comercia materiales de construcción.

Las embarcaciones identificadas como propiedad bloqueada son Todos Vuelven, Arca De Noe III, Arca De Noe III Jr, Arca De Noe IV, Arca De Noe V, Conquista, Siempre Mi Arca, Rey De Arca, Costa Marlin y Solo Es Mejor.

Además de su función logística, Todos Vuelven transporta cantidades de varias toneladas de cocaína.

Las designaciones se realizaron conforme a la Orden Ejecutiva 14059, que apunta a la proliferación internacional de drogas ilícitas, y a la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, dirigida contra terroristas y sus colaboradores.

La medida se inscribe en la Operación Pacific Viper, campaña acelerada contra el narcotráfico lanzada por la Guardia Costera de Estados Unidos en agosto de 2025 en el Pacífico Oriental.

Hasta junio de 2026, esa operación había incautado más de 225 mil libras de cocaína, equivalentes a unas 112 toneladas.

Thomas Pigott, portavoz del Departamento de Estado, señaló que la acción expone y desarticula la convergencia cada vez más profunda entre las organizaciones terroristas ecuatorianas y los principales cárteles con base en México, que han acelerado el flujo de cocaína hacia territorio estadounidense.

El Departamento de Estado designó a “Los Choneros” y a “Los Lobos” como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados (SDGT, por sus siglas en inglés) el 4 de septiembre de 2025.

El Tesoro ya había sancionado a “Los Choneros” el 7 de febrero de 2024 y a Los Lobos el 6 de junio del mismo año.

El CJNG fue designado FTO y SDGT el 20 de febrero de 2025, tras haber sido sancionado el 8 de abril de 2015 conforme a la Ley de Designación de Capos de Narcóticos Extranjeros y el 15 de diciembre de 2021 conforme a la Orden Ejecutiva 14059.

“Los Lobos” surgió como grupo disidente de “Los Choneros” y estableció rutas de trasiego desde Sudamérica hasta México mediante sus conexiones con el CJNG.

Su líder, Wilmer Chavarría, “Pipo”, fue arrestado en España el 16 de noviembre de 2025.

Según la Estrategia Nacional de Lucha contra el Narcotráfico en la Frontera Sudoeste de 2026, la producción de drogas de origen vegetal como la cocaína surge de Sudamérica a niveles récord.

Ecuador se convirtió recientemente en el principal punto de partida de los embarques, mientras que los cárteles mexicanos permanecen como los principales proveedores de cocaína y otros narcóticos al mercado estadounidense.

Desde principios de 2025, la OFAC ha ejecutado casi 30 acciones contra más de 300 personas y entidades vinculadas a cárteles, en coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.

La investigación que derivó en las designaciones contó con el respaldo del Grupo de Trabajo Conjunto Interinstitucional del Sur, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Programa Antidrogas de la Guardia Nacional de Florida, el Comando Sur, la Oficina de Inteligencia Naval y la Guardia Costera.

Como resultado de las designaciones, quedan bloqueados todos los bienes e intereses patrimoniales de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, así como los de cualquier entidad participada en 50 por ciento o más por ellos.

Las infracciones podrán derivar en sanciones civiles o penales, e incluso en sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas con los designados conforme a la Orden Ejecutiva 13224.