Tesoro de EU sanciona red de fraude de tiempo compartido del CJNG en Puerto Vallarta

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 19 de febrero una red de fraude de tiempo compartido controlada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que incluye el resort Kovay Gardens, cinco personas físicas y 17 empresas mexicanas.

La mayoría de los involucrados operan en Puerto Vallarta, o en sus alrededores.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros aplicó las sanciones bajo los decretos ejecutivos 14059 y 13224, los cuales tienen como objetivo el combate al tráfico de drogas ilícitas y el financiamiento del terrorismo.

La acción fue resultado de una investigación coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Nueva York, con la participación del FBI, la DEA, la Unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La OFAC también coordinó acciones con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

”Ya sea traficando fentanilo hacia nuestras fronteras u orquestando esquemas de fraude de tiempo compartido, los cárteles terroristas de drogas como el CJNG victiman sistemáticamente a estadounidenses para obtener ganancias”, declaró Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro.

”Bajo el liderazgo del Presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de los cárteles de generar ingresos y aterrorizar a los estadounidenses”, señaló.

El resort Kovay Gardens está ubicado al noroeste de Puerto Vallarta, en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, y es considerado el núcleo de un modelo de fraude verticalmente integrado mediante el cual el CJNG defrauda a propietarios de tiempo compartido desde el momento en que firman un contrato.

El resort utilizaba llamadas robóticas para atraer compradores a presentaciones de venta, prometía falsamente generar ingresos mediante el arrendamiento de semanas no utilizadas y realizaba cobros excesivos en tarjetas de crédito.

Posteriormente, compartía su base de datos de clientes con centros de llamadas controlados por el CJNG para aplicar fraudes de reventa, re-renta y revictimización.

Las actividades fraudulentas del resort fueron conducidas en parte por su fundador, Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien abrió el establecimiento hace más de 20 años bajo el nombre original de Vallarta Gardens.

Según la OFAC, Rivera Miramontes tiene un largo historial de colaboración voluntaria con narcotraficantes y trabajó estrechamente con Michael Ibarra Diaz Jr., empresario vinculado al CJNG y previamente sancionado por la OFAC, para facilitar ventas de tiempo compartido a turistas estadounidenses y canadienses que posteriormente fueron defraudados.

Junto con Rivera Miramontes, fueron sancionadas 13 empresas de su red corporativa que operan en los sectores turístico, inmobiliario, financiero, de servicios empresariales y de combustibles.

También fue bloqueada Hotel Management International, LLC, entidad con sede en Texas de su propiedad.

Las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit son dirigidas por operativos del CJNG bajo las órdenes de Audias Flores Silva, comandante regional del cartel previamente sancionado por la OFAC y por quien el Departamento de Estado ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.

Sus lugartenientes Oscar Enrique Jiménez Tapia, “Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, “Tolin”, recolectan pagos de los centros de llamadas en Nayarit vinculados a Kovay Gardens.

”Tolin” tiene vínculos familiares directos con Rubén Oseguera Cervantes, “Mencho”, líder máximo del CJNG, por quien ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares.

También fueron sancionados Jonathan Faustino Ríos González, “Johnny Hood”, y José Eduardo Palacios Rodríguez, subordinados de “Tagayas” que operan centros de llamadas de fraude para el cartel, junto con tres empresas inmobiliarias propiedad de Palacios Rodríguez y un club deportivo de fútbol propiedad de “Tagayas”.

Según el FBI, aproximadamente 6 mil víctimas estadounidenses reportaron pérdidas de casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 derivadas de esquemas de fraude de tiempo compartido en México.

Solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3, por sus siglas en inglés) recibió cerca de 900 denuncias relacionadas con este tipo de fraude en México, con pérdidas reportadas superiores a los 50 millones de dólares.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) ha recibido más de 850 reportes de actividad sospechosa desde que publicó en conjunto con la OFAC y el FBI un aviso dirigido a instituciones financieras respecto a este tipo de esquemas; dichos reportes identificaron aproximadamente 330 millones de dólares en actividad sospechosa potencialmente relacionada con fraude de tiempo compartido.

La acción del 19 de febrero de 2026 marca la sexta ocasión en que la OFAC sanciona a personas vinculadas directa o indirectamente con las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG, con lo que el total de individuos y entidades designadas supera los 90.

Entre los miembros del cartel previamente designados vinculados a este tipo de fraude se encuentran Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Griselda Margarita Arredondo Pinzón, quienes el 27 de octubre de 2025 fueron objeto de una acusación formal revisada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York por cargos relacionados con su participación en operaciones de fraude de tiempo compartido a nombre del CJNG.