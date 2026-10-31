Texas declara suyas nueve islas del Río Bravo y SRE rechaza la medida

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió que ningún gobierno estatal puede modificar de forma unilateral los límites entre México y Estados Unidos, luego de que el Gobierno de Texas declaró como propiedad estatal nueve islas ubicadas en el Río Bravo y autorizó el acceso de fuerzas estadounidenses a esos territorios.

Según un comunicado de la SRE, el Tratado de Límites de 1970 determina los criterios para definir la soberanía de los territorios situados en la frontera común y establece que el límite internacional corre por el centro del cauce normal del Río Bravo, con independencia de la soberanía que esas tierras hayan tenido antes.

La Cancillería precisó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es el organismo facultado por ambos países para aplicar el acuerdo y determinar a qué lado de la frontera pertenece cada isla, por lo que ninguna autoridad estatal tiene atribuciones para decidir respecto a la soberanía de esos terrenos. Añadió que el tratado prohíbe a los dos países construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río.

La controversia se originó con el anuncio de Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, quien informó que la Oficina General de Tierras de ese estado (GLO, por sus siglas en inglés) identificó nueve islas como propiedad estatal y que las autoridades estadounidenses podrán ingresar a ellas para labores de limpieza, inspección y patrullaje. Las islas se localizan en el tramo fronterizo entre las ciudades de Laredo y McAllen y suman una superficie aproximada de 26.7 hectáreas.

La revisión se realizó después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) solicitó a la GLO estudiar la situación legal de 28 islas del Río Bravo cuya titularidad no estaba establecida. Tras el análisis, la dependencia texana concluyó que nueve de ellas corresponden al estado.

Buckingham sostuvo que las islas en zonas fronterizas pueden ser aprovechadas por organizaciones criminales y contrabandistas, aunque no presentó casos específicos en los que esos terrenos hayan sido utilizados con ese fin. “Cartels will have no safe haven on Texas soil”, escribió la comisionada en su cuenta de la red social X.

En 2023, la misma funcionaria declaró propiedad de Texas la isla Fronton, ubicada en el condado de Starr.

La SRE aseguró que México dará seguimiento a cualquier acción que se realice en la zona y reiteró su compromiso con el cumplimiento de los tratados internacionales y con el diálogo bilateral mediante los mecanismos establecidos entre ambos países.