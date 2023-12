El periódico The New York Times demandó en un Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, a OpenAI, fabricante del robótico ChatGPT, y a Microsoft, su principal inversor, alegando que la tecnología de inteligencia artificial de estas empresas, copió ilegalmente millones de artículos para entrenar ChatGPT y otros servicios de información que ahora compiten con el contenido original del diario.

A través de sus chatbots de inteligencia artificial, las empresas “buscan aprovecharse de la enorme inversión del rotativo en su periodismo usándolo para crear productos sustitutos sin permiso ni pago”, dice la demanda, presentada en un tribunal de Manhattan.

Según la denuncia, el diario estima en varios miles de millones de dólares los daños sufridos y exige una indemnización, así como una orden para que las empresas dejen de utilizar su contenido y destruyan los datos ya recopilados.

Los modelos de IA que impulsan ChatGPT y Copilot de Microsoft, fueron entrenados durante años con contenido disponible en Internet, asumiendo que era posible utilizarlos sin la necesidad de autorización o compensación a las fuentes de origen.

”Estas herramientas fueron creadas y continúan utilizando periodismo independiente y contenido que sólo está disponible porque nosotros y nuestros pares lo informamos, editamos y verificamos a partir de un alto costo y una experiencia considerable”, subrayó el portavoz del NYT, citado por la agencia británica Reuters.

El rotativo neoyorquino es uno de los principales medios de EE.UU., incluida la cadena CNN, que a principios del 2023 añadieron código a sus sitios web para bloquear el rastreador web de OpenAI, GPTBot, y evitar así que escanee sus plataformas en busca de contenidos.

El NYT descubrió hace meses que su trabajo se había utilizado para hacer rodar los grandes modelos lingüísticos de las empresas de IA. En abril de 2023, empezó a negociar con OpenAI y Microsoft una compensación justa y cómo fijar los términos de un acuerdo.

Por su parte, Microsoft y OpenAI alegan que divulgar contenido del NYT entra dentro de los límites de un “uso justo o legítimo”, ya que, independientemente de que se trate de material protegido por derechos de autor, lo que persiguen es un “fin transformador”.

Pero, según demanda, “no hay nada transformador en utilizar el contenido de The Times sin pagar para crear productos que sustituyan a The Times y le roben audiencia [...] Dado que los resultados de los modelos GenAI de los demandados compiten con el contenido utilizado para entrenarlos y lo imitan estrechamente, copiar obras del Times con ese fin no es un uso justo”.

Las herramientas de IA pueden “generar resultados que recitan el contenido del Times textualmente, lo resumen fielmente e imitan su estilo expresivo, como demuestran decenas de ejemplos. Estas herramientas también atribuyen erróneamente información falsa al Times”, afirma la denuncia.