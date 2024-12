Tiene Trudeau ‘excelente’ conversación con Trump

Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, calificó de “excelente” la conversación que sostuvo con Donald Trump, Presidente electo de EU, en la mansión del magnate neoyorquino, Mar-a-Lago, ubicada en Palm Beach, Florida.

“Una persona familiarizada con los detalles de la reunión apresuradamente organizada el viernes por la noche dijo que fue una ‘cena positiva y amplia que duró tres horas’. El funcionario, que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, dijo que los temas incluyeron comercio, seguridad fronteriza, fentanilo, defensa, Ucrania, [la Organización del Tratado del Atlántico Norte] OTAN, China, Oriente Medio y oleoductos, así como la reunión del G7 en Canadá el próximo año”, indicó la agencia estadounidense AP.

“Mientras salía de su hotel en West Palm Beach, Trudeau se detuvo brevemente para responder una pregunta de un reportero sobre la cena, diciendo que fue ‘una excelente conversación’. El equipo de transición de Trump no respondió a preguntas sobre lo que los líderes habían discutido”, agregó.

Donald Trump publicó en sus redes sociales sobre los temas que habló con el Primer Ministro de Canadá.

“Acabo de tener una reunión muy productiva con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la que hablamos de muchos temas importantes que requerirán que ambos países trabajen juntos para abordarlos, como la crisis del fentanilo y las drogas que ha diezmado tantas vidas como resultado de la inmigración ilegal, acuerdos comerciales justos que no pongan en peligro a los trabajadores estadounidenses y el enorme déficit comercial que Estados Unidos tiene con Canadá”, escribió Trump en su cuenta de la red social X.

“Dejé muy claro que Estados Unidos ya no se quedará de brazos cruzados mientras nuestros ciudadanos se convierten en víctimas del flagelo de esta epidemia de drogas, causada principalmente por los cárteles de la droga, y el fentanilo que llega a raudales desde China. ¡Demasiada muerte y penurias!”, agregó.

El Presidente electo de Estados Unidos informó sobre los resultados del encuentro.

“El Primer Ministro Trudeau se ha comprometido a trabajar con nosotros para poner fin a esta terrible devastación de las familias estadounidenses. También hablamos de muchos otros temas importantes como la energía, el comercio y el Ártico. Todos son temas vitales que abordaré en mis primeros días de regreso al cargo, y antes”, finalizó Trump.

Según lo reportaron diversas agencias y cadenas, una persona con conocimiento del asunto, pero que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema, por lo que habló en condición de anonimato, dijo que Trudeau cenaría con Trump, la noche del 29 de noviembre de 2024.

A la cena también asistieron Howard Lutnick, el candidato de Trump para Secretario de Comercio; el Gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, elegido para dirigir el Departamento del Interior; Mike Waltz, quien sería su asesor en seguridad nacional.

Además de David McCormick, recién elegido senador estadounidense por Pensilvania, y su esposa Dina Powell, ex asesora adjunta de seguridad nacional durante la primera Presidencia de Trump, así como el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Dominic LeBlanc, y Katie Telford, jefa del gabinete de Trudeau.

La Canadian Broadcasting Corporation (CBC, en inglés) confirmó que aunque la visita no estaba en la agenda oficial del primer ministro de Canadá, ni del presidente electo de EU, Trudeau arribó al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, cercano a la residencia de Trump en Mar-a-Lago.

Horas antes, Trudeau dijo que resolvería el tema de los aranceles hablando con Trump. El primer ministro canadiense señaló que el magnate neoyorquino fue elegido porque prometió reducir el costo de los alimentos, pero ahora estaba hablando de agregar un 25 por ciento al costo de todo tipo de productos, incluidas las patatas de la Isla del Príncipe Eduardo.

“Vamos a trabajar juntos para abordar algunas de las preocupaciones. Pero, en última instancia, serán las muchas conversaciones realmente constructivas que voy a tener con el presidente Trump las que nos mantendrán avanzando por el camino correcto para todos los canadienses. Es importante entender que Donald Trump, cuando hace declaraciones como esas, planea llevarlas a cabo. No hay duda al respecto”, indicó Trudeau a periodistas, desde la Isla del Príncipe Eduardo, en el Atlántico canadiense.