Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja un atacante muerto y un civil herido

Un hombre armado murió este sábado 23 de mayo tras abrir fuego contra agentes del Servicio Secreto en un punto de control cercano a la Casa Blanca, en Washington, D.C.
El incidente provocó el cierre temporal del complejo presidencial y una amplia movilización de corporaciones federales de seguridad.
De acuerdo con información del Servicio Secreto de Estados Unidos, el ataque ocurrió en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, donde el sospechoso sacó un arma de una mochila y comenzó a disparar contra los agentes que resguardaban el acceso.
Los elementos respondieron al ataque e hirieron al agresor, quien fue trasladado a un hospital, donde más tarde falleció. Durante el intercambio de disparos también resultó herido un transeúnte, cuyo estado de salud no había sido precisado hasta el cierre de esta edición.
El incidente ocurrió mientras el Presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca. Las autoridades informaron que el Mandatario no resultó afectado.
Testigos y periodistas que se encontraban en el recinto presidencial reportaron haber escuchado múltiples detonaciones, por lo que fueron trasladados a zonas seguras mientras se controlaba la situación.
El FBI y el Servicio Secreto mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el tiroteo.