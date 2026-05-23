Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja un atacante muerto y un civil herido

Un hombre armado murió este sábado 23 de mayo tras abrir fuego contra agentes del Servicio Secreto en un punto de control cercano a la Casa Blanca, en Washington, D.C.

El incidente provocó el cierre temporal del complejo presidencial y una amplia movilización de corporaciones federales de seguridad.

De acuerdo con información del Servicio Secreto de Estados Unidos, el ataque ocurrió en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, donde el sospechoso sacó un arma de una mochila y comenzó a disparar contra los agentes que resguardaban el acceso.

Los elementos respondieron al ataque e hirieron al agresor, quien fue trasladado a un hospital, donde más tarde falleció. Durante el intercambio de disparos también resultó herido un transeúnte, cuyo estado de salud no había sido precisado hasta el cierre de esta edición.