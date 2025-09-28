Tiroteo e incendio dejan 2 muertos en iglesia mormona de Michigan

Un tiroteo masivo y un incendio se registraron este domingo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, una comunidad ubicada al norte de Detroit.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:25 horas durante un servicio dominical al que asistían más de 100 personas.

Según el jefe de policía de Grand Blanc Township, William Renye, un hombre de 40 años originario de Burton, Michigan, embistió con su vehículo las puertas principales del templo mormón y abrió fuego con un rifle de asalto.

Tras el tiroteo, el sospechoso prendió fuego al edificio, que quedó envuelto en llamas. El atacante fue abatido por oficiales en el lugar tras un intercambio de disparos.

Las autoridades confirmaron que al menos 10 personas fueron alcanzadas por los disparos, dos de ellas fallecieron y dos se encuentran en estado crítico. El resto de los heridos se reporta en condición estable.

Se teme que haya más víctimas atrapadas en las zonas afectadas por el incendio.

El FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) están colaborando en la investigación.

Más de 100 agentes del FBI han sido desplegados en el área, de acuerdo a ABC News.

La policía también está registrando la residencia del sospechoso en busca de posibles indicios que expliquen el móvil del ataque.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el suceso como un “ataque dirigido a cristianos” y condenó la violencia en lugares de culto.

Por su parte, la Gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, expresó su dolor por la tragedia y agradeció la rápida respuesta de los servicios de emergencia.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días emitió un comunicado lamentando el ataque y pidiendo paz y unidad en la comunidad. Además, se establecieron sitios de reunificación para los afectados y sus familias.

Este ataque se produce un día después del fallecimiento de Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia, a los 101 años de edad, lo que ha conmocionado aún más a la comunidad religiosa