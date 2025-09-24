Tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas dejaría varias personas muertas y heridas

Kristi Noem, directora del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que la mañana de este 24 de septiembre se registró un tiroteo en un centro de detención en Dallas, Texas, del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En una publicación realizada en su cuenta de la red social X, la funcionaria señaló que había múltiples personas heridas y muertas, pero no confirmó cifras, porque señaló que todavía se estaban recabando los detalles.

Según Noem, entre las personas muertas se encontraría el agresor, quien se habría disparado.

Asimismo, indicó que todavía se desconocían los detalles de la causa del tiroteo en el centro de detención del ICE.

Medios locales como las cadenas Fox News y ABC, afirmaron que las autoridades les habían confirmado que por el momento habría al menos tres personas lesionadas.

Por su parte, el director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo durante una entrevista con CNN.

“Tenemos tres personas heridas en este momento. Desconocemos su estado. Han sido trasladadas al hospital [...] Podrían ser empleados, civiles que visitaban las instalaciones o detenidos”, dijo Lyons sobre los heridos.

“En este momento, todavía estamos trabajando en ello”, insistió.

“La información preliminar apunta a un posible francotirador”, declaró.