$!Tiroteo en escuela católica de Minneapolis deja dos niños muertos y 17 heridos

Dos niños fueron asesinados y otros 14, junto con tres adultos, resultaron lesionados en un tiroteo ocurrido dentro de una iglesia de una escuela católica de Minneapolis.

En el reporte de la Policía, se indicó que dos niños murieron y otras 17 personas resultaron heridas después de que un presunto tirador disparara a través de las ventanas de la Iglesia de la Anunciación en Minneapolis durante una misa matutina para conmemorar el inicio del año escolar.

La policía informó que un niño de 8 años y otro de 10 años fallecieron, y los informes iniciales indican que otras 17 personas resultaron heridas. Catorce de los 17 son niños entre 6 y 15 años. Dos de los 17 heridos se encuentran en estado crítico.

Según el reporte policíaco, el agresor ya fue identificado como Robin Westman, de 23 años, quien usó tres diferentes armas para cometer el ataque y se cree que actuó solo.

Las armas que se utilizaron en el tiroteo fueron adquiridas de manera ilegal.

“Actualmente se están ejecutando cuatro órdenes de allanamiento en la iglesia y otros tres lugares del área metropolitana. Se han recuperado armas de fuego adicionales durante estos registros”, informó la Policía de Minneapolis.

Hasta la tarde de este miércoles, las autoridades aún no tenían claro cuál fue el motivo, aunque un supuesto manifiesto publicado por el tirador sospechoso fue retirado por la policía.

“No hay palabras que puedan describir el horror y la tragedia del atroz acto de maldad ocurrido en la Iglesia Católica de la Anunciación. Niños han muerto, muchos más han resultado heridos y nuestra comunidad está conmocionada. En este momento, toda nuestra ciudad necesita envolver a estas familias con amor y apoyo. La ciudad está estableciendo un centro de asistencia familiar para brindarles recursos y atención”, dijo el Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

“Somos una familia de Minneapolis. No piensen en estos niños solo como hijos de otros. Considérenlos como propios. Esta fue su primera semana de clases. Deberían estar riendo y haciendo el tonto en los pasillos ahora mismo. Deberían estar aprendiendo y jugando con sus amigos en el patio de recreo”, expresó.