Tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island, deja al menos dos muertos y varios heridos

Un tiroteo ocurrido este sábado en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, dejó al menos dos personas muertas y varias más heridas, según un funcionario policial. La institución de la Ivy League emitió una alerta de tirador activo e instó a estudiantes y personal a refugiarse durante el segundo día de exámenes finales.
La policía no divulgó de inmediato detalles sobre el número exacto de víctimas ni su estado de salud. Inicialmente se informó que había un sospechoso bajo custodia, pero más tarde se aclaró que la búsqueda de uno o más responsables continúa.
El ataque se registró cerca del edificio Barus & Holley, que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física, con más de 100 laboratorios y decenas de aulas. En ese momento se realizaban exámenes de diseño de ingeniería.
El concejal de Providence, John Goncalves, pidió a la comunidad mantenerse alerta y expresó su pesar.
“Como ex alumno de Brown, alguien que ama a la comunidad de Brown y representa esta zona, estoy desconsolado. Mi más sentido pésame a todos los familiares y personas afectadas”.
El Presidente Donald Trump también reaccionó en redes sociales.
“¡Dios bendiga a las víctimas y a las familias de las víctimas!”.
La policía local, junto con el FBI, mantiene un operativo activo en la zona y continúa recopilando información. Los medios fueron advertidos de refugiarse en sus vehículos debido a que el área seguía siendo un foco de actividad.
La Universidad de Brown, con unos 7 mil 300 estudiantes de pregrado y más de 3 mil de posgrado, vive un momento de conmoción en pleno periodo de exámenes finales del semestre de otoño.