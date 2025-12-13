Tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island, deja al menos dos muertos y varios heridos

Un tiroteo ocurrido este sábado en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, dejó al menos dos personas muertas y varias más heridas, según un funcionario policial. La institución de la Ivy League emitió una alerta de tirador activo e instó a estudiantes y personal a refugiarse durante el segundo día de exámenes finales.

La policía no divulgó de inmediato detalles sobre el número exacto de víctimas ni su estado de salud. Inicialmente se informó que había un sospechoso bajo custodia, pero más tarde se aclaró que la búsqueda de uno o más responsables continúa.

El ataque se registró cerca del edificio Barus & Holley, que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física, con más de 100 laboratorios y decenas de aulas. En ese momento se realizaban exámenes de diseño de ingeniería.