Tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island, deja dos muertos y varios heridos

Un tiroteo ocurrido este sábado en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, dejó dos personas muertas y ocho heridas en estado crítico, según el Alcalde Brett P. Smiley. La institución de la Ivy League emitió una alerta de tirador activo e instó a estudiantes y personal a refugiarse durante el segundo día de exámenes finales.
Inicialmente se informó que había un sospechoso bajo custodia, pero más tarde se aclaró que la búsqueda de uno o más responsables continúa.
El ataque se registró cerca del edificio Barus & Holley, que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física, con más de 100 laboratorios y decenas de aulas. En ese momento se realizaban exámenes de diseño de ingeniería.
El concejal de Providence, John Goncalves, pidió a la comunidad mantenerse alerta y expresó su pesar.
“Como ex alumno de Brown, alguien que ama a la comunidad de Brown y representa esta zona, estoy desconsolado. Mi más sentido pésame a todos los familiares y personas afectadas”.
El Presidente Donald Trump también reaccionó en redes sociales.
“¡Dios bendiga a las víctimas y a las familias de las víctimas!”.
La policía local, junto con el FBI, mantiene un operativo activo en la zona y continúa recopilando información. Los medios fueron advertidos de refugiarse en sus vehículos debido a que el área seguía siendo un foco de actividad.
La Universidad de Brown, con unos 7 mil 300 estudiantes de pregrado y más de 3 mil de posgrado, vive un momento de conmoción en pleno periodo de exámenes finales del semestre de otoño.