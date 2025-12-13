Tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island, deja dos muertos y varios heridos

Un tiroteo ocurrido este sábado en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, dejó dos personas muertas y ocho heridas en estado crítico, según el Alcalde Brett P. Smiley. La institución de la Ivy League emitió una alerta de tirador activo e instó a estudiantes y personal a refugiarse durante el segundo día de exámenes finales.

Inicialmente se informó que había un sospechoso bajo custodia, pero más tarde se aclaró que la búsqueda de uno o más responsables continúa.

El ataque se registró cerca del edificio Barus & Holley, que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física, con más de 100 laboratorios y decenas de aulas. En ese momento se realizaban exámenes de diseño de ingeniería.