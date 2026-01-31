$!Todos están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la caridad: Papa León XIV

“Queridos amigos, estas bellas imágenes que hoy contemplamos nos recuerdan la grandeza de la vocación a la que Dios nos llama, es decir, la vocación universal a la santidad”, lo dijo el Papa León XIV este sábado 31 de enero, en su saludo a los participantes en la bendición de un mosaico dedicado a la Santísima Virgen María y de una imagen de santa Rosa de Lima, colocados en los Jardines Vaticanos. Un gesto que renueva los profundos lazos de fe y amistad Al saludar a los Obispos de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del Perú que concluyen con este acto su Visita Ad Limina Apostolorum, a las autoridades diplomáticas y los numerosos religiosos y religiosas peruanos que se congregaron en los Jardines Vaticanos, el Santo Padre destacó que, nos reúne hoy un feliz acontecimiento: la inauguración de un mosaico dedicado a la Santísima Virgen María y de una imagen de Santa Rosa de Lima aquí en los Jardines Vaticanos. “Este gesto renueva los profundos lazos de fe y amistad que unen al Perú —como saben un país tan querido para mí— con la Santa Sede”.

Todo nos habla del Creador y de la belleza de lo creado Asimismo, al dirigirse a las autoridades del Perú y de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, el Pontífice expresó su gratitud, especialmente, a los jóvenes artistas de la “Familia de Artesanos Don Bosco” quienes se encargaron de la elaboración de estas obras de arte. “Congregados en este hermoso lugar, donde todo nos habla del Creador y de la belleza de lo creado, deseo agradecer en primer lugar a los artistas que han realizado estas obras y a quienes han hecho posible que hoy podamos disfrutar de este grato acontecimiento. Y a toda la familia salesiana, justo en este día de la fiesta de san Juan Bosco, estamos aquí reunidos, y felicitamos a todos ellos”.

La plenitud de la vida cristiana y la perfección de la caridad Y citando la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 40, el Obispo de Roma indicó que, las dos figuras evocadas, nuestra Madre celestial y la primera santa latinoamericana, Santa Rosa de Lima, nos remiten al tema de la santidad. “Es, pues, completamente claro que todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad [...]. En el logro de esta perfección empeñen los fieles las fuerzas recibidas según la medida de la donación de Cristo, a fin de que, siguiendo sus huellas y hechos conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen con toda su alma a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Así, la santidad del Pueblo de Dios producirá abundantes frutos, como brillantemente lo demuestra la historia de la Iglesia con la vida de tantos santos”.