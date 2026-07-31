‘Tony Montana’, hermano de ‘El Mencho’, se declara culpable de narcotráfico en EU

El hermano del fallecido líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación se declaró culpable este 31 de julio de 2026 ante una Corte federal de Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a territorio estadounidense, así como por usar, portar y poseer un arma de fuego para facilitar esa conspiración, según documentos judiciales del Departamento de Justicia.

Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, de 67 años y originario de Michoacán, traficó cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos para cárteles mexicanos durante más de dos décadas.

La declaración de culpabilidad comprende el envío de cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino a ese país.

Entre 2002 y 2010, Oseguera Cervantes operó como integrante del Cártel del Milenio en Jalisco, donde supervisó la venta de narcóticos, protegió territorios frente a cárteles rivales y dirigió y mantuvo laboratorios de metanfetamina.

En ese periodo obtuvo precursores químicos para la fabricación de la droga sintética y distribuyó metanfetamina y cocaína hacia el mercado estadounidense.

Desde aproximadamente 2010, trabajó bajo las órdenes directas de su hermano, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ya fallecido, cofundador y líder del CJNG.

Según los documentos judiciales, impulsó las operaciones de narcotráfico de esa organización mediante el suministro de precursores químicos a los laboratorios de metanfetamina y la distribución de cocaína y metanfetamina.

Además, recolectaba las ganancias del narcotráfico y gestionaba las actividades de lavado de dinero del CJNG, entre ellas la transferencia de esos recursos desde Estados Unidos hacia México a través de casas de cambio.

Al recolectar el dinero o al asistir a reuniones para discutir el tráfico de drogas portaba una pistola, según el expediente.

La sentencia quedó programada para el 13 de noviembre de 2026.

“Tony Montana” enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Un juez de distrito federal determinará la condena tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

El anuncio fue realizado por A. Tysen Duva, Fiscal general adjunto de la División Penal del DOJ, y por Terrance C. Cole, administrador de la DEA.

La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles investiga el caso.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró en el traslado de Oseguera Cervantes de México a Estados Unidos en febrero de 2025, conforme a la Ley de Seguridad Nacional de México.

El Departamento de Justicia agradeció al Gobierno de México su colaboración para asegurar la presencia del acusado en territorio estadounidense para su enjuiciamiento.

Del procesamiento están a cargo Kaitlin Sahni, jefa de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas, y los abogados litigantes Lernik Begian, Douglas Meisel y Nicole Lockhart, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal.

La MNF tiene como misión eliminar el lucro del crimen, desmantelar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero estadounidense, mediante procesos penales y acciones de recuperación de activos contra facilitadores financieros, instituciones financieras y sus directivos, lavadores de dinero internacionales y la cúpula de las organizaciones internacionales de narcotráfico.

Su Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas investiga y procesa a los principales elementos de mando y control de esas estructuras.

El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, establecida por la Orden Ejecutiva 14159, una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan dentro y fuera de Estados Unidos.