Top 5 de Mejores Tragamonedas para Halloween

A continuación te presentaremos los mejores 5 juegos de terror temático y los aspectos técnicos que debes considerar para jugar, dejando a un lado la temática.

Según informes de la revista especializada EGR Global, los juegos de terror experimentan los picos de interacción más altos del año en octubre. Por eso los desarrolladores aprovechan para lanzar nuevos juegos pero tranquilo, no tienes que esperar a que salgan novedades.

Hay sustos que dan gusto y durante el mes de octubre, puedes disfrutar de muchos juegos de Halloween.

Aprovecha las Promos de Temporada

Estas tragamonedas tienen un buen el Retorno al Jugador (RTP), que es lo que obtienes por cada 100 que apuestas de forma teórica y un índice de volatilidad variable, que va de volatilidad baja a muy alta.

Así puedes probar sus tragamonedas virtuales temáticas inspiradas en Saw y otras franquicias de terror, algo distinto a la típica maratón de pelis.

Los cambios estacionales son una excelente forma de aprovechar eventos y códigos de bonos limitados como el codigo promocional Betonwin que permite activar beneficios en el casino online únicamente por unos días.

Características Técnicas a Considerar

- Funciones de bono interactivas: Abarca rondas de giros gratuitos, pantallas con multiplicadores de ganancia y minijuegos donde se interactúa para prolongar la partida sin utilizar más saldo.

-Volatilidad: Esto define el ritmo y a veces, el tamaño de los premios. Una volatilidad baja otorga recompensas frecuentes pero muy pequeñas, mientras la volatilidad extrema entrega premios grandes pero muy de vez en cuando.

- Tasa de RTP superior al 95%: Representa el porcentaje matemático del dinero apostado que la máquina tragamonedas teóricamente devolverá a los participantes tras miles de giros continuos.

Más allá del aspecto o la música, busca mecánicas de pago comprobables y justas. La ambientación de estos juegos de azar siempre incluye tonos lúgubres y efectos sonoros de alta tensión, pero los mecanismos del juego definen si mantendrás realmente la abierta la sesión a largo plazo. Hay tres buenos indicadores de que sí te va a gustar el juego más allá de la temática.

El ranking de las 5 Tragamonedas Destacadas

A continuación, detallamos cinco tragamonedas que están perfectas para Halloween, que puedes jugar en modo demo, la mayoría disponibles en Betonwin.

Y aunque no sean dulces, no hay truco. Estos juegos tragamonedas son de desarrolladores con RTP auditado y verificado.

Blood Suckers

Esta tragamonedas tiene un RTP excepcional del 98% así que es la opción más popular para quienes desean minimizar el margen de la casa y llevarse los mayores premios, en teoría.

El juego te cuenta una historia, transcurre en la cacería de vampiros de la época victoriana. Su cuadrícula de 5 rodillos y 25 líneas con una volatilidad media y una frecuencia de acierto del 45%, hay devoluciones casi constantes.

Su mayor atractivo es un nivel extra donde se destapan ataúdes para aniquilar vampiros y sumar saldo, terminando abruptamente al descubrir una caja con murciélagos (sí, con más premios).

Book of Vampires

Con 293 líneas de pago shatter en total, 5 de ellas por giro de forma aleatoria, el tema de esta tragamonedas es volatilidad más que vampiros.

Tiene gráficos bien logrados y una temática acorde a la fecha así que si te gustó el demo del juego anterior puedes encontrar el de este gratis en el casino online 24 horas Whatsapp Bet on Win porque la tragamonedas pesa un poco pero si tienes algún inconveniente con la carga o experiencia de juego, tienes a soporte en la mensajería instantánea listo para ayudar en cualquier momento.

Vale mucho la pena a nivel visual así que no te la pierdas.

Jack O’Lantern vs The Headless Horseman

Este juego hace homenaje a la leyenda del espantapájaros poseído.

Te ofrece hasta x1500 tu apuesta por giro y tiene una función donde la animación de Jack cubre toda la línea llamada Burning Jack.

Su fondo, donde está la cuadrícula del juego, es un pueblo lúgubre y sus pagos empiezan desde la izquierda, el juego es intuitivo incluso si nunca has jugado a una tragamonedas así que es ideal si quieres comenzar a jugar este 31 de octubre.

Halloween

La tragamonedas de temática Halloween definitiva, lo tiene en el nombre, ¿Qué más podrías pedir? Con 20 líneas de pago clásicas, una cinta de apuestas rápida con opciones de 0.20 a 100.00 y gráficos retro, es ideal si buscas un juego sencillo pero aún en la temática.

Incluso si tienes poco tiempo, puedes activar la turbo-tirada presionando un botón y hacer dos giros en el tiempo que usualmente toma uno.

El demo está disponible ya, no debes esperar a la fecha para sentirte en temporada.

Dracula’s Fortune

Este juego es uno de los más logrados a nivel visual. Tienes varios personajes de la historia original (el libro de Bram Stoker) como Drácula y sus novias y además tienes un multiplicador en forma de lápidas justo encima de la cuadrícula del juego principal.

Puedes jugar a esta tragamonedas con hasta 20 000 de saldo simulado para que veas todas sus funciones, sin registro.

Su RTP no llega a los 98% del primer juego pero está cerca y no se puede negar que la animación es preciosa.