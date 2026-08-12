Topos Aztecas arriban a Colombia tras sismo que dejó 239 muertos

El grupo de rescatistas voluntarios mexicanos Topos Aztecas llegó a Cali, Colombia, para incorporarse a las labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo escombros luego del sismo de magnitud 7.4 que sacudió el occidente colombiano el 10 del mismo mes y año.

La brigada anunció su arribo mediante sus redes sociales, donde señaló que se encontraba lista para sumarse y servir donde se le requiriera. Los Topos Aztecas participaron previamente en las tareas de rescate tras los terremotos registrados en Venezuela.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, confirmó la llegada de los voluntarios mexicanos. “Ya están en Cali los Topos Aztecas, el grupo de rescatistas voluntarios mexicanos. ¡Bienvenidos muchachos y muchas gracias por venir a ayudarnos a salvar la vida de los caleños que aún se encuentran bajo los escombros!”, expresó el alcalde.

El movimiento telúrico afectó principalmente a poblaciones del litoral Pacífico y de la región cafetera, en el occidente del país. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 239 personas fallecieron hasta el momento a consecuencia del sismo.

El Gobierno de Colombia negó ese mismo día los señalamientos respecto a un supuesto rechazo de ayuda internacional por “consideraciones ideológicas” para atender a las víctimas del terremoto, versiones difundidas por algunos medios y por opositores que sostienen que el Gobierno declinó apoyos de administraciones sin cercanía ideológica con el presidente Abelardo de la Espriella.

“Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política”, declaró el canciller colombiano, Omar Bula, en conferencia de prensa. El funcionario precisó que el Gobierno recibe la ayuda humanitaria ofrecida, aunque las solicitudes formales de brigadas especializadas se limitaron a cuatro naciones.

David Tamayo, titular de la UNGRD, detalló que Colombia únicamente formalizó peticiones de apoyo “de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel”. Añadió que solo aceptarían el respaldo de esos países, al ser los que pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional.

Respecto a la asistencia humanitaria, Bula informó que Colombia recibió 100 toneladas enviadas por El Salvador y que un vuelo procedente de México, con 58.5 toneladas, se encontraba en camino. El canciller sostuvo que la coordinación de los ofrecimientos se mantuvo de manera ininterrumpida ante el volumen de propuestas recibidas.

Entre las naciones que ofrecieron ayuda humanitaria figuran El Salvador, México, República Checa, Alemania, Luxemburgo, España, Portugal, Catar, Israel, India y Chile.