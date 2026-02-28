Internacional
Conflicto

Tras ataques, llama Embajada de México en Arabia Saudita a que mexicanos residentes actualicen datos

El fin de la encuesta es actualizar los datos de contacto de mexicanos que residan en Arabia Saudita, Bahréin, Omán y Yemen en el directorio de la Embajada
La Embajada de México extendió una invitación a los mexicanos que residen en Arabia Saudita, Bahréin, Omán y Yemen para responder una encuesta.

La propuesta indica que la encuesta sea llenada por cada persona mexicana mayor de edad que viva con los residentes (cónyuge, hijos e hijas, hermanas y hermanos, padre y madre, etc.) Asimismo que los padres de familia registren la información de cada menor de manera individual.

El fin de la encuesta es actualizar los datos de contacto en el directorio de la Embajada, a fin de enviar información y recomendaciones específicas sobre las condiciones del país donde se encuentran.

Dentro de las recomendaciones se encuentra:

- Revisar que sus documentos de viaje (pasaporte) se encuentre vigente.

- Tener a la mano su permiso de residencia/ visa, así como otros documentos de importancia.

- Mantener monitoreo permanente en sitios oficiales.

- Contactar directamente aerolíneas o aeropuertos para verificar situación de vuelos.

La Embajada también dejó el teléfono +966557539374 como contacto, así como para consultas y citas de renovación de pasaporte: cons.arabia_audita@sre.gob.mx

#Conflicto
#Mexicanos
#Bombardeo
#Arabia Saudita
