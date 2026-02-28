Tras ataques, llama Embajada de México en Arabia Saudita a que mexicanos residentes actualicen datos

La propuesta indica que la encuesta sea llenada por cada persona mexicana mayor de edad que viva con los residentes (cónyuge, hijos e hijas, hermanas y hermanos, padre y madre, etc.) Asimismo que los padres de familia registren la información de cada menor de manera individual.

La Embajada de México extendió una invitación a los mexicanos que residen en Arabia Saudita, Bahréin, Omán y Yemen para responder una encuesta.

📣 Comunidad mexicana en Arabia Saudita, Bahréin, Omán y Yemen 📣 Registra tus datos aquí: https://t.co/BMVMzkBYjo pic.twitter.com/VfrI0Pd1Ef

El fin de la encuesta es actualizar los datos de contacto en el directorio de la Embajada, a fin de enviar información y recomendaciones específicas sobre las condiciones del país donde se encuentran.

Dentro de las recomendaciones se encuentra:

- Revisar que sus documentos de viaje (pasaporte) se encuentre vigente.

- Tener a la mano su permiso de residencia/ visa, así como otros documentos de importancia.

- Mantener monitoreo permanente en sitios oficiales.

- Contactar directamente aerolíneas o aeropuertos para verificar situación de vuelos.

La Embajada también dejó el teléfono +966557539374 como contacto, así como para consultas y citas de renovación de pasaporte: cons.arabia_audita@sre.gob.mx