Trasciende en prensa de EU plan de cártel para secuestrar agentes fronterizos

Autoridades federales de Estados Unidos investigan un posible plan de un cártel mexicano para secuestrar a agentes fronterizos en el oeste de Texas, por lo que el personal de seguridad desplegado en esa región se mantiene en alerta, según trascendió el 7 de octubre de 2026.

Tres empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confirmaron al Washington Examiner que las autoridades tienen motivos para considerar creíble la amenaza.

El día 6 del mismo mes y año, NewsNation reveló que algunos empleados de la CBP fueron notificados recientemente de que un contrabandista tendría previsto introducir a Estados Unidos a varias personas provenientes de Colombia y Venezuela, con el objetivo de secuestrar a personal de la agencia en las áreas de El Paso y Presidio, Texas.

La CBP confirmó que mantiene investigaciones de inteligencia respecto a individuos, grupos y organizaciones considerados una amenaza para Estados Unidos, aunque evitó pronunciarse de forma específica respecto al supuesto plan difundido como trascendido.

“La CBP mantiene una labor proactiva de inteligencia sobre todos los actores extranjeros que representan una amenaza para la seguridad nacional”, señaló la agencia.

La dependencia agregó que la información obtenida es verificada con otras autoridades antes de determinar su credibilidad y aseguró que cuenta con procedimientos para mitigar las amenazas y proteger tanto a sus empleados como a sus instalaciones.

La CBP se negó a revelar sus métodos de seguridad y de respuesta ante este tipo de riesgos, por lo que no precisó qué medidas adoptó en los sectores fronterizos señalados ni confirmó oficialmente el contenido del trascendido.

El Paso y Presidio integran dos de los corredores de cruce más transitados de la frontera entre México y Estados Unidos en el estado de Texas, donde la CBP concentra operaciones de vigilancia, inspección aduanera y contención de tráfico de personas y estupefacientes.