$!Trasladan a Nicolás Maduro a Corte federal en Nueva York

El Presidente de Venezuela, detenido por Estados Unidos el sábado, fue trasladado la mañana de este lunes a una Corte federal en Nueva York.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el Presidente derrocado por Estados Unidos será presentado ante un juez donde le expondrán los cargos de tráfico de drogas y otros crímenes.

Desde la prisión de Brooklyn, donde fue internado, el ex Mandatario y su esposa Cilia Flores fueron trasladados en un helicóptero ante la Corte.