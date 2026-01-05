$!Trasladan a Nicolás Maduro a Corte federal en Nueva York

El Presidente de Venezuela, detenido por Estados Unidos el sábado, fue trasladado la mañana de este lunes a una Corte federal en Nueva York.
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el Presidente derrocado por Estados Unidos será presentado ante un juez donde le expondrán los cargos de tráfico de drogas y otros crímenes.
Desde la prisión de Brooklyn, donde fue internado, el ex Mandatario y su esposa Cilia Flores fueron trasladados en un helicóptero ante la Corte.
De acuerdo con las autoridades federales estadounidenses, Maduro enfrentará cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.
Su captura, ocurrida el sábado tras un operativo militar en Caracas, fue antecedido por una campaña del Presidente de Estados Unidos Donald Trump para presionar la salida del líder venezolano.
El domingo, la Presidenta de Venezuela en funciones, Delcy Rodríguez, manifestó su disposición a trabajar de manera coordinada con Estados Unidos, aunque Donald Trump insistió en que es su País quien tiene el control de esa nación.
Y de nuevo, este domingo, Trump insistió en que podría tomar acciones similares contra otros países, como México, Colombia y el territorio semiautónomo de Dinamarca, Groenlandia.