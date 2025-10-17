$!Tres mexicanos murieron en accidente de avión privado en Michigan, EU, confirma Relaciones Exteriores

Tres personas de nacionalidad mexicana murieron en un accidente aéreo ocurrido el jueves en el condado de Clinton, Michigan, Estados Unidos, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La tarde del 16 de octubre, autoridades del condado estadounidense detallaron que alrededor de las 17:00 horas, los departamentos de Bomberos y de Policía de Bath respondieron a “un pequeño accidente de avión” cerca de la intersección de Clark Road y Peacock Road.

Además, indicó que las tres personas que viajaban en la aeronave fueron encontradas muertas.

En primer momento se mencionó que el avión privado tenía matrícula mexicana, dato que fue confirmado este viernes por Relaciones Exteriores, así como la nacionalidad de las víctimas.