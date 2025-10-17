$!Tres mexicanos murieron en accidente de avión privado en Michigan, EU, confirma Relaciones Exteriores

Tres personas de nacionalidad mexicana murieron en un accidente aéreo ocurrido el jueves en el condado de Clinton, Michigan, Estados Unidos, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La tarde del 16 de octubre, autoridades del condado estadounidense detallaron que alrededor de las 17:00 horas, los departamentos de Bomberos y de Policía de Bath respondieron a “un pequeño accidente de avión” cerca de la intersección de Clark Road y Peacock Road.
Además, indicó que las tres personas que viajaban en la aeronave fueron encontradas muertas.
En primer momento se mencionó que el avión privado tenía matrícula mexicana, dato que fue confirmado este viernes por Relaciones Exteriores, así como la nacionalidad de las víctimas.
Mantienen colaboración para repatriación de personas fallecidas
Tras el conocimiento de los hechos, el Consulado de México en Detroit implementó el protocolo ante emergencias y contactó al Departamento de Policía de Bath, Michigan, y a las autoridades competentes para obtener el resultado de las investigaciones.
Asimismo, indicó que la dependencia mexicana buscará coadyuvar en la asistencia y protección consular que sea necesaria.
La dependencia también confirmó que el consulado ya se comunicó con las familias de las personas fallecidas y continuará la colaboración para su repatriación.
“Continuará la colaboración con las autoridades locales para su eventual repatriación, así como para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares de las víctimas que lo requieran”, sostuvo.